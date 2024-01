Neuville destrona al rey del Monte, Ogier

El belga oriental Thierry Neuville (35 años), que ha sido un fijo en la escuadra surcoreana durante once años desde el inicio de la participación de Hyundai en el Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC), ha comenzado a la perfección la nueva temporada del WRC desde su perspectiva en el Hyundai i20 Rally1. Tras un duelo muy reñido por la prestigiosa victoria en el glamuroso principado de la Costa Azul con el ganador del año pasado, Sébastien Ogier, que se quedó a las puertas de su décimo triunfo récord con el Toyota GR Yaris Rally1, Neuville subió al escalón más alto del podio por segunda vez desde 2020, solo para escuchar la familiar frase "Encantado de verle aquí" de boca del príncipe Alberto II.

Después de 17 etapas de asfalto bastante libres de nieve y hielo en los Alpes Marítimos franceses, Neuville, que tomó la delantera por primera vez en la décima etapa, superó al piloto a tiempo parcial de Toyota, Ogier, por 16,1 segundos para llevarse los honores con su 20ª victoria completa en el WRC.

Neuville estaba radiante con el sol en el cielo azul del Mediterráneo: "No tengo palabras, para ser sincero. Ha sido un fin de semana fantástico. Me he sentido muy bien en el coche. Todo el equipo ha hecho un trabajo increíble y creo que el conjunto ha funcionado a las mil maravillas. Estoy muy contento, ha sido un fin de semana muy positivo. El coche fue excelente".

Ogier, que había despedido a un buen amigo durante la semana, dijo: "Ha sido una batalla excelente con Thierry. Ha sido muy rápido este fin de semana. Esta semana ha sido una montaña rusa de emociones para mí. Al principio tuve muchos problemas, sobre todo el viernes. Fue difícil despedirme de un buen amigo el lunes. Nunca es un buen momento para eso, pero fue tan repentino".

El subcampeón Elfyn Evans, que escribió su propia historia de Monte al liderar el Toyota GR Yaris Rally1 hasta la décima etapa, se vio entonces obligado a retirarse y terminó a 45,2 segundos en el último lugar del podio. Evans admitió sus propios errores: "No fuimos lo bastante rápidos para ganar esta prueba. El potencial estaba ahí, pero tuvimos problemas el sábado por la tarde. Aquí todo ha ido bien".

Ott Tänak, que regresó a Alzenau tras un intermezzo de un año con M-Sport Ford, necesitará unas cuantas sesiones de entrenamientos más para su nuevo coche deportivo, el Hyundai i20 Rally1, tras su trompo del viernes para volver a su antigua forma con éxito. Terminó cuarto en el estreno de la temporada, a 1:59,8 minutos de su victorioso compañero Neuville. El campeón del mundo de 2019 no estaba del todo satisfecho: "Somos cuartos. No ha sido un rally fácil y había mucho que aprender. Veremos qué podemos hacer en Suecia, será otra aventura".

Adrien Fourmaux ofreció una sólida actuación bajo el lema "misión cumplida" en su regreso a la cabina del Ford Puma Rally1 con el quinto puesto (+3:36.9). Fourmaux declaró: "Estoy muy contento de estar en la llegada de este rally y en Turini. Obviamente hay cosas que mejorar, pero creo que ha sido un rally muy bueno. Para un regreso, es muy bueno y muy positivo".

El defensor del título, Kalle Rovanperä, optó por no tomar la salida en el inicio de la temporada como parte de su programa a tiempo parcial. Volverá a competir en Suecia.

Por primera vez, se utilizará el sistema de puntuación en tres partes, con los 10 primeros puntuando 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1 (si terminan) al final de la segunda etapa (sábado por la tarde), la nueva clasificación del domingo con puntos (7-6-5-4-3-2-1) para los siete mejores en la tercera etapa y puntos extra por la Power Stage (5-4-3-2-1). Aquí, sin embargo, hay que fiarse de la evaluación oficial del portal wrc.com, porque no incluye una evaluación explícita del domingo para su propio cálculo de puntos. Los insiders dan al nuevo modo pocas posibilidades de supervivencia.

Con esta modalidad, Neuville consiguió el máximo de 30 puntos por delante de Ogier (24) y Evans (21) y el comienzo perfecto para 2024. Entre los fabricantes, el campeón defensor Toyota comenzó la nueva temporada como líder con 46 puntos y sólo un punto por delante de Hyundai. M-Sport Ford sumó 19 puntos.

WRC2 resultó ser una historia muy reñida al final. El hasta entonces líder, el español Pepe López, con el Škoda Fabia RS en Turini, perdió la victoria por 4,0 segundos ante el favorito local, Yohan Rossel, con el Citroën C3 Rally2. Nicolay Gryazin terminó tercero, 15,4 segundos por detrás en otro Citroën.

El veterano suizo del Monte Olivier Burri, con un Škoda Fabia Evo, terminó su 26ª salida entre los 68 equipos participantes en 15ª posición de la general (+30:46.6) y séptimo en WRC2.

Clasificación final tras 17 etapas Pos. Equipo/Nación/Vehículo Tiempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 3:09:30,9 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 16,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 45,2 4 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 1:59,8 5 Fourmaux/Coria (F), Ford + 3:36,9 6 Mikkelsen/Eriksen (N), Hyundai + 5:34,6 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 8:28,5 8 Rossel/Dunand (F), Citroën + 10:29,8 9 Lopez/Vasguez (E), Škoda + 10:33,8 10 Gryazin/Aleksandrov (LT), Citroën + 10:45,2

Campeonato de pilotos - clasificación tras 1 de 13 rondas Pos. Equipo/Nación/Coche Puntos 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe López (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1