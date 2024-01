Neuville détrône Ogier, le roi du Monte-Carlo

Le Belge de l'Est Thierry Neuville (35 ans), pilier de l'équipe sud-coréenne depuis le début de l'engagement de Hyundai en Championnat du monde des rallyes (WRC) et ce depuis onze ans déjà, a parfaitement entamé la nouvelle saison WRC de son point de vue au volant de la Hyundai i20 Rallye1. Après un duel acharné pour la prestigieuse victoire dans la mondaine Principauté azuréenne avec le vainqueur de l'an dernier, Sébastien Ogier, qui a manqué de peu son dixième triomphe record au volant de la Toyota GR Yaris Rally1, Neuville est monté sur la plus haute marche du podium pour la deuxième fois depuis 2020, avant d'entendre la fameuse phrase "Content de vous voir ici" dans la bouche du Prince Albert II.

Après 17 épreuves asphaltées plutôt dépourvues de neige et de glace dans les Alpes maritimes françaises, Neuville, qui a pris la tête pour la première fois dans la dixième spéciale, a réalisé son 20e coup de maître en WRC, reléguant le pilote partiel Toyota Ogier à la place d'honneur pour 16,1 secondes.

Neuville rayonnait avec le soleil dans le ciel bleu de la Méditerranée : "Je n'ai pas de mots pour être honnête. C'était juste un week-end fantastique. Je me sentais très bien dans la voiture. Toute l'équipe a fait un travail incroyable et je pense que tout le package a fonctionné à merveille. Je suis vraiment très heureux, c'était un week-end très positif. La voiture était excellente".

Ogier, qui a enterré un bon ami dans la semaine, a déclaré : "C'était une excellente bataille avec Thierry. Il a été très rapide ce week-end. C'était un peu les montagnes russes en termes d'émotions pour moi cette semaine. Au début, j'ai eu beaucoup de problèmes, surtout vendredi. C'était difficile de dire au revoir à un bon ami le lundi. Ce n'est jamais le bon moment pour ce genre de choses, mais c'était si soudain".

Le vice-champion Elfyn Evans, qui a écrit sa propre histoire du Monte en menant la Toyota GR Yaris Rally1 jusqu'à la dixième spéciale, a ensuite dû passer son tour et s'est retrouvé sur la dernière marche du podium, à 45,2 secondes. Evans a lui-même reconnu ses erreurs : "Nous n'étions pas assez rapides pour remporter cet événement. Le potentiel était là, mais nous avons eu des problèmes le samedi après-midi. Ici, tout était en ordre".

Ott Tänak, qui est revenu à Alzenau après son intermède d'un an chez M-Sport Ford, aura besoin de quelques séances d'entraînement pour sa nouvelle sportive, la Hyundai i20 Rally1, après son tête-à-queue de vendredi, pour retrouver avec succès sa forme d'antan. Il s'est classé quatrième en ouverture de la saison, à 1:59,8 minutes de son collègue vainqueur Neuville. Le champion du monde 2019 n'était pas entièrement satisfait : "Nous sommes quatrièmes. Ce n'était pas un rallye facile et il y avait beaucoup à apprendre. Nous allons voir ce que nous pouvons faire en Suède, ce sera une autre aventure".

Pour son retour dans le cockpit de la Ford Puma Rally1, Adrien Fourmaux a livré une solide performance sous la consigne "mission accomplie" en terminant cinquième (+ 3:36,9). Fourmaux a déclaré : "Je suis vraiment content d'être à l'arrivée de ce rallye et à Turini. Il y a bien sûr des choses à améliorer, mais je pense que c'était un très bon rallye. Pour un retour, c'est très bien et très positif".

Le tenant du titre, Kalle Rovanperä, a renoncé à prendre le départ de l'ouverture de la saison dans le cadre de son programme à temps partiel. Il se présente à nouveau en Suède.

Pour la première fois, le mode de calcul des points en trois parties intervient avec les classements jusqu'à la fin de la deuxième étape (samedi soir) pour le top 10 avec 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1 (si à l'arrivée), le nouveau classement du dimanche avec la troisième étape avec des points (7-6-5-4-3-2-1) pour les sept meilleurs et encore avec les points bonus pour la Power Stage (5-4-3-2-1). Ici, on dépend toutefois de l'évaluation officielle du portail wrc.com, car il n'y a pas d'évaluation explicite pour le dimanche pour un propre calcul des points. Les initiés donnent peu de chances de survie à ce nouveau mode.

Avec ce mode, Neuville a obtenu le maximum de 30 points devant Ogier (24) et Evans (21) et a pris un départ parfait pour 2024. Chez les constructeurs, le tenant du titre Toyota a pu commencer la nouvelle saison en tant que leader avec 46 points et seulement un point d'avance sur Hyundai. M-Sport Ford a noté 19 points.

Le WRC2 a été très serré à la fin. L'Espagnol Pepe Lopez, précédemment en tête, a perdu sa victoire de 4,0 secondes sur la Škoda Fabia RS au Turini, au profit du favori local Yohan Rossel sur la Citroën C3 Rally2. Nicolay Gryazin a pris la troisième place avec un retard de 15,4 secondes sur une autre Citroën.

Le Suisse Olivier Burri, vétéran du Monte, a terminé son 26ème départ sur la Škoda Fabia Evo, parmi les 68 équipes engagées, à la 15ème place du classement général (+ 30:46,6) et à la septième place du WRC2.

Classement final après 17 épreuves Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 3:09:30,9 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 16,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 45,2 4 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 1:59,8 5 Fourmaux/Coria (F), Ford + 3:36,9 6 Mikkelsen/Eriksen (N), Hyundai + 5:34,6 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 8:28,5 8 Rossel/Dunand (F), Citroën + 10:29,8 9 Lopez/Vasguez (E), Škoda + 10:33,8 10 Gryazin/Aleksandrov (LT), Citroën + 10:45,2

Championnat du monde des pilotes - classement après 1 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe Lopez (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1