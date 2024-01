Neuville detronizza il re del Monte Ogier

Il belga orientale Thierry Neuville (35), che è stato un punto fermo della squadra sudcoreana per undici anni dall'inizio del coinvolgimento di Hyundai nel Campionato del Mondo Rally (WRC), ha iniziato perfettamente la nuova stagione WRC dal suo punto di vista nella Hyundai i20 Rally1. Dopo un duello molto combattuto per la prestigiosa vittoria nell'affascinante principato della Costa Azzurra con il vincitore dello scorso anno Sébastien Ogier, che ha mancato di poco il suo decimo trionfo record con la Toyota GR Yaris Rally1, Neuville è salito sul gradino più alto del podio per la seconda volta dal 2020, solo per sentire la familiare frase "Nice to see you here" dalla bocca del Principe Alberto II.

Dopo 17 tappe asfaltate senza neve e ghiaccio nelle Alpi Marittime francesi, Neuville, che ha preso il comando per la prima volta nella decima tappa, ha battuto il pilota part-time della Toyota Ogier per 16,1 secondi e ha conquistato la sua 20a vittoria nel WRC.

Neuville era raggiante con il sole nel cielo blu del Mediterraneo: "Non ho parole, ad essere sincero. È stato un weekend fantastico. Mi sentivo davvero bene in macchina. Tutta la squadra ha fatto un lavoro incredibile e credo che l'intero pacchetto abbia funzionato alla grande. Sono davvero molto contento, è stato un fine settimana molto positivo. La macchina era eccellente".

Ogier, che durante la settimana ha dato il benvenuto a un buon amico, ha dichiarato: "È stata un'ottima battaglia con Thierry. È stato molto veloce in questo fine settimana. Questa settimana è stata un po' una montagna russa in termini di emozioni per me. All'inizio ho avuto molti problemi, soprattutto il venerdì. Lunedì è stato difficile dire addio a un buon amico. Non è mai un buon momento per farlo, ma è stato così improvviso".

Il vice-campione Elfyn Evans, che ha scritto la sua storia di Monte guidando la Toyota GR Yaris Rally1 fino alla decima tappa, è stato poi costretto al ritiro e ha concluso con 45,2 secondi di ritardo, all'ultimo posto del podio. Evans ha ammesso i propri errori: "Non eravamo abbastanza veloci per vincere questo evento. Il potenziale c'era, ma abbiamo avuto problemi sabato pomeriggio. Qui è andato tutto bene".

Ott Tänak, tornato ad Alzenau dopo un intermezzo di un anno con M-Sport Ford, avrà bisogno di qualche sessione di prove in più per la sua nuova auto sportiva, la Hyundai i20 Rally1, dopo il testacoda di venerdì, per tornare alla sua vecchia forma con successo. Ha concluso la stagione al quarto posto, a 1:59,8 minuti dal vittorioso collega Neuville. Il campione del mondo 2019 non era del tutto soddisfatto: "Siamo quarti. Non è stato un rally facile e c'era molto da imparare. Vedremo cosa riusciremo a fare in Svezia, sarà un'altra avventura".

Adrien Fourmaux ha fornito una solida prestazione all'insegna del motto "missione compiuta" al suo ritorno nell'abitacolo della Ford Puma Rally1 con il quinto posto (+3:36.9). Fourmaux ha dichiarato: "Sono davvero felice di essere all'arrivo di questo rally e a Turini. Ci sono ovviamente cose da migliorare, ma credo che sia stato un ottimo rally. Per essere un ritorno, è molto buono e molto positivo".

Il campione in carica Kalle Rovanperä ha scelto di non prendere parte all'apertura della stagione come parte del suo programma part-time. Gareggerà nuovamente in Svezia.

Per la prima volta, verrà utilizzato il sistema a punti in tre parti, con i primi 10 classificati che otterranno 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1 (se arriveranno al traguardo) alla fine della seconda tappa (sabato sera), la nuova classifica della domenica con punti (7-6-5-4-3-2-1) per i sette migliori classificati della terza tappa e punti bonus per la Power Stage (5-4-3-2-1). In questo caso, però, bisogna affidarsi alla valutazione ufficiale del portale wrc.com, perché non riporta una valutazione esplicita per la domenica per il proprio calcolo dei punti. Gli addetti ai lavori danno alla nuova modalità poche possibilità di sopravvivenza.

Con questa modalità, Neuville ha ottenuto il massimo di 30 punti davanti a Ogier (24) ed Evans (21) e la partenza perfetta per il 2024. Tra i costruttori, il campione in carica Toyota ha iniziato la nuova stagione da leader con 46 punti e un solo punto di vantaggio su Hyundai. M-Sport Ford ha totalizzato 19 punti.

La WRC2 si è rivelata alla fine una storia molto combattuta. Lo spagnolo Pepe Lopez, in testa alla classifica, con la Škoda Fabia RS al Turini ha perso la vittoria per 4,0 secondi contro il favorito locale Yohan Rossel con la Citroën C3 Rally2. Nicolay Gryazin si è classificato terzo, con un ritardo di 15,4 secondi su un'altra Citroën.

Il veterano svizzero Olivier Burri su Škoda Fabia Evo ha concluso la sua 26a partenza tra i 68 equipaggi in gara al 15° posto assoluto (+30:46.6) e al settimo posto nel WRC2.

Classifica finale dopo 17 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 3:09:30,9 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 16,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 45,2 4 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 1:59,8 5 Fourmaux/Coria (F), Ford + 3:36,9 6 Mikkelsen/Eriksen (N), Hyundai + 5:34,6 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 8:28,5 8 Rossel/Dunand (F), Citroën + 10:29,8 9 Lopez/Vasguez (E), Škoda + 10:33,8 10 Gryazin/Aleksandrov (LT), Citroën + 10:45,2

Campionato piloti - classifica dopo 1 delle 13 prove previste Pos. Squadra/Nato/Auto Punti 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe Lopez (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1