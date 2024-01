Neuville destrona o rei do Monte Ogier

A equipa Hyundai Motorsport sediada em Alzenau, na Baixa Francónia, vence o Rali de Monte Carlo pela segunda vez desde 2020, com Thierry Neuville a destronar o rei do Monte, Sébastien Ogier, com o seu segundo triunfo.

O belga Thierry Neuville (35), que é um elemento permanente da equipa sul-coreana há onze anos, desde o início do envolvimento da Hyundai no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), teve um início perfeito da nova temporada do WRC, na sua perspetiva, com o Hyundai i20 Rally1. Depois de um duelo amargo pela prestigiada vitória no glamoroso principado da Côte d'Azur com o vencedor do ano passado, Sébastien Ogier, que por pouco não conseguiu o seu décimo triunfo recorde com o Toyota GR Yaris Rally1, Neuville subiu ao degrau mais alto do pódio pela segunda vez desde 2020, apenas para ouvir a frase familiar "É bom vê-lo aqui" da boca do Príncipe Alberto II.

Depois de 17 etapas de asfalto sem neve nem gelo nos Alpes Marítimos franceses, Neuville, que assumiu a liderança pela primeira vez na décima etapa, bateu o piloto em part-time da Toyota, Ogier, por 16,1 segundos, e conquistou as honras com a sua 20ª vitória completa no WRC.

Neuville estava radiante com o sol no céu azul do Mediterrâneo: "Não tenho palavras, para ser honesto. Foi um fim de semana fantástico. Senti-me muito bem no carro. Toda a equipa fez um trabalho incrível e penso que todo o conjunto funcionou muito bem. Estou realmente muito feliz, foi um fim de semana muito positivo. O carro estava excelente".

Ogier, que deixou um bom amigo para descansar durante a semana, disse: "Foi uma excelente batalha com Thierry. Ele foi muito rápido este fim de semana. Foi uma espécie de montanha-russa em termos de emoções para mim esta semana. No início tive muitos problemas, especialmente na sexta-feira. Foi difícil despedir-me de um bom amigo na segunda-feira. Nunca é uma boa altura para isso, mas foi tão repentino".

O vice-campeão Elfyn Evans, que escreveu a sua própria história do Monte ao liderar o Toyota GR Yaris Rally1 até à décima etapa, foi forçado a retirar-se e terminou 45,2 segundos atrás, no último lugar do pódio. Evans admitiu os seus próprios erros: "Não fomos suficientemente rápidos para ganhar esta prova. O potencial estava lá, mas tivemos problemas no sábado à tarde. Aqui estava tudo bem".

Ott Tänak, que regressou a Alzenau depois de um intermezzo de um ano com a M-Sport Ford, vai precisar de mais algumas sessões de treinos para o seu novo carro desportivo, o Hyundai i20 Rally1, depois da sua volta na sexta-feira, para voltar à sua antiga forma com sucesso. Ele terminou em quarto lugar na abertura da temporada, 1:59,8 minutos atrás de seu colega vitorioso Neuville. O campeão mundial de 2019 não ficou totalmente satisfeito: "Ficámos em quarto lugar. Não foi um rali fácil e havia muito a aprender. Veremos o que podemos fazer na Suécia, será outra aventura".

Adrien Fourmaux teve um desempenho sólido sob o lema "missão cumprida" no seu regresso ao cockpit do Ford Puma Rally1 com o quinto lugar (+3:36.9). Fourmaux declarou: "Estou muito feliz por estar à chegada deste rali e em Turini. Há obviamente coisas a melhorar, mas penso que foi um rali muito bom. Para um regresso, é muito bom e muito positivo".

O campeão em título, Kalle Rovanperä, optou por não participar na abertura da época, no âmbito do seu programa a tempo parcial. Voltará a competir na Suécia.

Pela primeira vez, será utilizado o sistema de pontos em três partes, com os 10 primeiros a pontuarem 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1 (se terminarem) no final da segunda etapa (sábado à noite), a nova classificação de domingo com pontos (7-6-5-4-3-2-1) para os sete melhores classificados na terceira etapa e pontos de bónus para a Power Stage (5-4-3-2-1). No entanto, neste caso, é preciso confiar na avaliação oficial do portal wrc.com, porque este não apresenta uma avaliação explícita para o domingo para o seu próprio cálculo de pontos. Os especialistas dão poucas hipóteses de sobrevivência ao novo modo.

Com esta modalidade, Neuville marcou o máximo de 30 pontos, à frente de Ogier (24) e Evans (21) e o arranque perfeito para 2024. Entre os construtores, a atual campeã Toyota começou a nova temporada como líder com 46 pontos e apenas um ponto à frente da Hyundai. A M-Sport Ford somou 19 pontos.

O WRC2 acabou por ser uma história muito renhida no final. O espanhol Pepe Lopez, anteriormente líder no Škoda Fabia RS em Turini, perdeu a sua vitória por 4,0 segundos para o favorito local Yohan Rossel no Citroën C3 Rally2. Nicolay Gryazin terminou em terceiro, 15,4 segundos atrás, noutro Citroën.

O veterano suíço do Monte, Olivier Burri, num Škoda Fabia Evo, terminou a sua 26ª prova entre as 68 equipas em competição no 15º lugar da geral (+30:46.6) e no sétimo lugar do WRC2.

Classificação final após 17 etapas Pos. Equipa/Nação/Veículo Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 3:09:30,9 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 16,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 45,2 4 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 1:59,8 5 Fourmaux/Coria (F), Ford + 3:36,9 6 Mikkelsen/Eriksen (N), Hyundai + 5:34,6 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 8:28,5 8 Rossel/Dunand (F), Citroën + 10:29,8 9 Lopez/Vasguez (E), Škoda + 10:33,8 10 Gryazin/Aleksandrov (LT), Citroën + 10:45,2

Campeonato de Pilotos - classificação após 1 de 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Carro Pontos 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe Lopez (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1