Fourmaux débute la saison avec un P5 à Monte-Carlo

En route vers la cinquième place, Adrien Fourmaux/Alexander Coria ont notamment signé le troisième meilleur temps de la spéciale au volant de la Puma Hybrid Rally1. Pour leurs débuts au volant de la Puma Hybrid Rally1, Grégoire Munster/Louis Louka sont longtemps restés au contact de leurs coéquipiers. Les deux 4x4 turbo-hybrides de M-Sport Ford se sont montrés aussi rapides que fiables au Rallye Monte-Carlo.

M-Sport Ford a entamé avec succès la nouvelle saison du Championnat du monde des rallyes au Rallye Monte-Carlo. L'équipe d'intervention de Ford a mené les deux Puma Hybrid Rally1 à l'arrivée. La cinquième place d'Adrien Fourmaux/Alexandre Coria a permis à l'équipe britannique de marquer de précieux points au championnat du monde après le début de la saison.

Fourmaux/Coria et leurs coéquipiers Grégoire Munster/Louis Louka, classés 20e, ont tous deux fait preuve d'un rythme impressionnant dans les Alpes maritimes, trouvant toujours le bon équilibre entre prudence et attaque dans ce début de saison exigeant. En raison du temps exceptionnellement chaud, il y avait exceptionnellement peu de neige et de glace sur les spéciales de cette édition du Monte. Néanmoins, les équipages ont dû faire face à une alternance délicate de routes humides et gelées, ce qui a rendu le choix des pneus très important pendant les quatre jours du rallye.

Adrien Fourmaux a été aussi rapide qu'intelligent et sans faute tout au long de l'épreuve. Avec une excellente cinquième place et un total de onze points en WRC, il a été récompensé pour un début de saison presque parfait. Dès le départ de la "reine des rallyes", jeudi soir, le Français s'était établi en cinquième position. Vendredi matin, il a même été quatrième à un moment donné et a finalement terminé l'étape en cinquième position.

Pour son retour à temps plein dans la catégorie reine, il s'est parfaitement débrouillé avec la voiture Rally1 de Ford, se plaçant constamment dans le top 5 des spéciales et se faisant remarquer par le troisième meilleur temps dans la cinquième épreuve spéciale (ES). Par la suite, le pilote de 28 ans a assuré sa position et contrôlé intelligemment son avance sur Andreas Mikkelsen, qui le suivait.

Fourmaux a terminé l'étape du vendredi sans incident - une raison suffisante pour suivre la même stratégie le samedi. Précis et constamment rapide, il a défendu sa cinquième position, ce qui lui a valu les huit premiers points du championnat du monde, conformément au nouveau règlement.

Le dimanche, la Power Stage partiellement verglacée jusqu'au Col de Turini a été une nouvelle épreuve piégeuse. Une fois de plus, les conditions ont littéralement laissé Fourmaux de marbre. Il a certes manqué de peu les points de bonus attribués à cet endroit, mais il a ajouté trois points supplémentaires à son compte pour sa place dans l'étape du dimanche.

Son coéquipier Grégoire Munster a pris un départ tout aussi impressionnant pour son premier Rallye Monte-Carlo au volant d'une voiture de catégorie supérieure. Sur les spéciales techniquement difficiles, il a tout de suite trouvé un bon rythme avec la Puma Hybrid Rally1. Malgré un départ volontairement prudent, il a signé dès le jeudi soir des temps de spéciale du même niveau que les plus expérimentés Takamoto Katsuta, Andreas Mikkelsen et Adrien

Fourmaux. Vendredi matin, le jeune Belge est sorti de la route sur une plaque de verglas qui a également pris quelques autres équipages à contre-pied. Après que les spectateurs sur place aient remis sa Ford Puma Hybrid Rally1 sur la piste, il s'est bien remis de cette frayeur : Jusqu'à l'heure du départ

il est remonté à la septième place, à plus d'une minute de son coéquipier français.

Apparemment stimulé par l'épreuve de force interne à l'équipe - et par le choix judicieux d'un train de pneus tendres - le pilote de 25 ans s'est hissé pour la première fois de sa carrière dans le trio de tête d'une spéciale dans la première spéciale du samedi. Cette performance lui a permis de remonter à la sixième place, juste derrière Fourmaux à l'assistance de la mi-étape.

Au départ de la deuxième boucle de la journée, une petite erreur lui a cependant coûté une grande chance d'obtenir un résultat de pointe. Dans l'ES12, il s'est trompé dans un virage serré à gauche, et cette fois-ci, il n'y avait pas de mains pour l'aider sur le bord de la route. L'étape était terminée pour lui, et avec elle l'espoir de marquer des points au championnat du monde samedi.

Après son nouveau départ le dimanche, Munster a poursuivi le rallye comme lui et l'équipe l'avaient imaginé : rapidement, mais sans prendre de risques inutiles. Avec des temps de spéciale à quelques secondes seulement de ceux de son coéquipier, le Belge a regagné quelques positions et a terminé ses débuts au volant de la Puma Hybrid Rally1 en 20e position.

"Nous voulions amener les deux voitures à l'arrivée, acquérir de l'expérience avec les pilotes et montrer que nous sommes encore compétitifs cette année. De mon point de vue, nous avons pleinement atteint cet objectif", souligne Richard Millener, chef d'équipe de M-Sport. "Les deux équipages ont réalisé chacun le troisième meilleur temps en spéciale et ont géré de manière très raisonnable un Rallye Monte-Carlo qui reste assez piégeux. Je suis heureux pour eux et pour notre équipe qui, comme toujours, a fait du bon travail et préparé deux voitures parfaitement fiables. Bien sûr, je trouve dommage que Grégoire et Louis aient dû subir cette sortie de route samedi après-midi - mais à part cela, il n'y a que des choses positives à emporter pour la prochaine manche du WRC, en Suède".

"J'en voudrais plus, mais pour débuter cette saison, ça s'est vraiment bien passé", a déclaré Adrien Fourmaux, satisfait de sa cinquième place. "Nous avons très bien géré le rallye, nous sommes toujours restés juste derrière le top 4 et nous avons pu montrer dimanche que nous étions capables de nous mêler à la course des garçons. C'est aussi positif que les points du championnat du monde".

"Pour nous, il s'agissait d'acquérir de l'expérience sur ce rallye difficile et, de mon point de vue, nous y sommes bien parvenus", avouait son coéquipier Grégoire Munster. "Malheureusement, nous n'avons pas pu terminer l'étape du samedi, mais nous avons beaucoup appris et nous avons adopté un bon rythme. Grâce à nos équipages qui ont vérifié les notes et les conditions météo, nous avons également pu réaliser notre meilleur résultat en spéciale au niveau du WRC jusqu'à présent, avec un troisième meilleur temps. De plus, dimanche, nous n'avons perdu que 0,5 seconde par kilomètre sur Thierry Neuville, qui était pourtant le plus rapide sur cette étape. C'est notre premier point en championnat du monde, et sans l'erreur de samedi, nous aurions pu en marquer plusieurs.

plusieurs autres. Mais nous apprenons en permanence et, grâce à notre équipe, nous avons disposé d'une voiture parfaite tout au long du rallye". (Ford)

Classement final après 17 épreuves Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 3:09:30,9 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 16,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 45,2 4 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 1:59,8 5 Fourmaux/Coria (F), Ford + 3:36,9 6 Mikkelsen/Eriksen (N), Hyundai + 5:34,6 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 8:28,5 8 Rossel/Dunand (F), Citroën + 10:29,8 9 Lopez/Vasguez (E), Škoda + 10:33,8 10 Gryazin/Aleksandrov (LT), Citroën + 10:45,2

Championnat du monde des pilotes - classement après 1 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe Lopez (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1