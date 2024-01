Fourmaux inizia la stagione con la P5 a Monte Carlo

Sulla strada per il quinto posto, Adrien Fourmaux/Alexander Coria hanno ottenuto il terzo miglior tempo in prova speciale nel Puma Hybrid Rally1. Grégoire Munster/Louis Louka sono rimasti a lungo vicini ai loro compagni di squadra al loro debutto nel Puma Hybrid Rally1. Entrambe le vetture turbo-ibride a trazione integrale di M-Sport Ford hanno dimostrato di essere tanto veloci quanto affidabili al Rally di Monte Carlo.

M-Sport Ford ha iniziato con successo la nuova stagione del Campionato del Mondo Rally al Rally di Monte Carlo. Il team Ford ha portato al traguardo entrambe le Puma Hybrid Rally1. Il quinto posto di Adrien Fourmaux/Alexandre Coria significa che il team britannico ha ottenuto punti preziosi per il WRC dopo l'apertura della stagione.

Sia Fourmaux/Coria che i loro compagni di squadra Grégoire Munster/Louis Louka, che hanno concluso al 20° posto, hanno imposto un ritmo impressionante sulle Alpi Marittime e hanno sempre trovato il giusto equilibrio tra prudenza e attacco nell'impegnativo esordio stagionale. A causa del clima insolitamente caldo, le prove speciali (SS) dell'edizione di quest'anno del Monte sono state caratterizzate da un'insolita scarsità di neve e ghiaccio. Ciononostante, gli equipaggi nell'abitacolo hanno dovuto fare i conti con un'insidiosa alternanza di strade umide e ghiacciate, e la giusta scelta di pneumatici è stata di conseguenza importante in tutti e quattro i giorni del rally.

Adrien Fourmaux è stato tanto veloce quanto intelligente e impeccabile durante l'intero evento. Con un eccezionale quinto posto e un totale di undici punti WRC, è stato premiato per un inizio di stagione quasi perfetto. Subito dopo la partenza della "Regina dei rally", giovedì sera, il francese si è piazzato in quinta posizione. Venerdì mattina, a un certo punto si è trovato addirittura in quarta posizione e alla fine ha concluso la tappa al quinto posto.

Al suo ritorno a tempo pieno nella classe regina, ha preso perfettamente confidenza con la Ford Rally1, piazzandosi costantemente tra i primi cinque sulle prove speciali e facendo parlare di sé con il terzo tempo sulla quinta prova speciale (SS). Il 28enne si è quindi assicurato la posizione e ha controllato abilmente il vantaggio su Andreas Mikkelsen alle sue spalle.

Fourmaux ha completato la tappa di venerdì senza incidenti, motivo sufficiente per seguire questa strategia anche sabato. Ha difeso la quinta posizione in modo preciso e costantemente veloce, il che gli è valso i primi otto punti WRC secondo il nuovo regolamento.

La domenica ha riservato un'altra tappa insidiosa con la Power Stage, in parte ghiacciata, fino al Col de Turini. Ancora una volta, le condizioni hanno letteralmente lasciato Fourmaux al freddo. Sebbene abbia mancato per poco i punti bonus assegnati, ha ottenuto altri tre punti per la sua posizione nella tappa di domenica.

Il compagno di squadra Grégoire Munster ha avuto un inizio altrettanto impressionante per il suo primo Rally di Monte Carlo al volante di un'auto di categoria superiore. Ha trovato subito un buon ritmo con il Puma Hybrid Rally1 sulle prove speciali tecnicamente difficili. Nonostante la partenza volutamente prudente, giovedì sera stava già facendo registrare tempi di prova speciale alla pari con i più esperti Takamoto Katsuta, Andreas Mikkelsen e Adrien Fourmaux.

Fourmaux. Venerdì mattina, il giovane belga è uscito di strada su una chiazza di ghiaccio che ha colto in contropiede anche diversi altri equipaggi. Dopo che gli spettatori presenti sul posto hanno fatto rientrare in pista la sua Ford Puma Hybrid Rally1, si è ripreso bene dallo spavento: Entro il

Alla sosta di servizio di mezzogiorno, ha lottato per tornare in settima posizione, anche se con più di un minuto di ritardo dal suo compagno di squadra francese.

Apparentemente spronato dal confronto interno alla squadra e dalla scelta intelligente di un set di pneumatici più morbidi, il 25enne ha concluso la prima tappa di sabato tra i primi tre di una prova speciale per la prima volta nella sua carriera. Grazie a questa prestazione, è salito al sesto posto e si è trovato direttamente dietro a Fourmaux al servizio a metà tappa.

All'inizio del secondo anello della giornata, tuttavia, un piccolo errore gli è costato la possibilità di ottenere un risultato di rilievo. Alla SS 12, ha imboccato una stretta curva a sinistra nel senso sbagliato, e questa volta non c'era nessun aiuto a lato della strada. La tappa è finita per lui e con essa le sue speranze di conquistare punti nel WRC il sabato.

Dopo la ripartenza di domenica, Munster ha continuato il rally come lui e la squadra avevano immaginato: veloce, ma senza rischi inutili. Con tempi di prova speciale di pochi secondi inferiori a quelli del suo compagno di squadra, il belga ha recuperato alcune posizioni e ha concluso il suo debutto nel Puma Hybrid Rally1 al 20° posto.

"Volevamo portare entrambe le auto al traguardo, fare esperienza insieme ai piloti e dimostrare che siamo competitivi anche quest'anno. A mio avviso, abbiamo raggiunto pienamente questo obiettivo", ha sottolineato Richard Millener, Team Principal di M-Sport. "Entrambi gli equipaggi hanno fatto segnare il terzo tempo di tappa e hanno gestito in modo molto ragionevole un Rally di Monte Carlo ancora piuttosto insidioso. Sono felice per entrambi e anche per il nostro team, che ha fatto un ottimo lavoro come sempre e ha preparato due vetture assolutamente affidabili. Certo, penso che sia un peccato che Grégoire e Louis abbiano dovuto accettare questo scivolone sabato pomeriggio - ma a parte questo, ci sono solo cose positive che possiamo portare con noi al prossimo appuntamento del WRC in Svezia".

"In realtà vorrei di più, ma come inizio di stagione è andata molto bene", ha detto Adrien Fourmaux, soddisfatto del quinto posto. "Abbiamo organizzato il rally molto bene, siamo rimasti sempre dietro ai primi quattro e domenica abbiamo dimostrato di poter stare con i ragazzi. Questo è positivo tanto quanto i punti del WRC".

"Per noi si trattava di fare esperienza in questo difficile rally e credo che abbiamo fatto un buon lavoro", ha ammesso il compagno di squadra Grégoire Munster. "Purtroppo non siamo riusciti a terminare la tappa del sabato, ma abbiamo imparato molto e abbiamo tenuto un buon ritmo. Grazie ai nostri equipaggi, che hanno controllato i copioni e le condizioni meteorologiche, siamo riusciti a ottenere il nostro miglior risultato di tappa a livello WRC con un terzo tempo. Inoltre, domenica abbiamo perso solo 0,5 secondi al chilometro rispetto a Thierry Neuville, che è stato il più veloce in questa tappa. Questo significa che abbiamo ottenuto il nostro primo punto WRC nella classe regina - senza l'errore di sabato sarebbe stato probabilmente più di uno.

sarebbero stati parecchi. Ma impariamo costantemente e, grazie al nostro team, abbiamo avuto a disposizione un'auto perfetta per tutto il rally." (Ford)

Classifica finale dopo 17 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 3:09:30,9 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 16,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 45,2 4 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 1:59,8 5 Fourmaux/Coria (F), Ford + 3:36,9 6 Mikkelsen/Eriksen (N), Hyundai + 5:34,6 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 8:28,5 8 Rossel/Dunand (F), Citroën + 10:29,8 9 Lopez/Vasguez (E), Škoda + 10:33,8 10 Gryazin/Aleksandrov (LT), Citroën + 10:45,2

Campionato piloti - classifica dopo 1 delle 13 prove previste Pos. Squadra/Nato/Auto Punti 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe Lopez (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1