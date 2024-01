Fourmaux começa a época com o P5 em Monte Carlo

Adrien Fourmaux começou a nova época com um desempenho sólido, ocupando o quinto lugar no 92º Rali de Monte, a tradicional ronda de abertura do campeonato do mundo.

A caminho do quinto lugar, Adrien Fourmaux/Alexander Coria registaram o terceiro melhor tempo na etapa especial do Puma Hybrid Rally1. Grégoire Munster/Louis Louka mantiveram-se perto dos seus companheiros de equipa durante muito tempo na sua estreia no Puma Hybrid Rally1. Ambos os carros M-Sport Ford turbo-híbridos de tração integral provaram ser tão rápidos quanto fiáveis no Rali de Monte Carlo.

A M-Sport Ford iniciou com sucesso a nova temporada do Campeonato do Mundo de Ralis no Rali de Monte Carlo. A equipa Ford levou os dois carros Puma Hybrid Rally1 até à meta. O quinto lugar de Adrien Fourmaux/Alexandre Coria significa que a equipa britânica também tem valiosos pontos no WRC após a abertura da temporada.

Tanto Fourmaux/Coria como os seus companheiros de equipa Grégoire Munster/Louis Louka, que terminaram em 20º lugar, impuseram um ritmo impressionante nos Alpes Marítimos e encontraram sempre o equilíbrio certo entre a prudência e o ataque na exigente prova de abertura da época. Devido ao tempo invulgarmente quente, houve pouca neve e gelo nas etapas especiais (SS) da edição deste ano do Monte. No entanto, as equipas no cockpit tiveram de lidar com uma alternância complicada de estradas húmidas e geladas - a escolha certa dos pneus foi correspondentemente importante nos quatro dias do rali.

Adrien Fourmaux foi tão rápido como inteligente e irrepreensível durante toda a prova. Com um excelente quinto lugar e um total de onze pontos WRC, foi recompensado por um início de época quase perfeito. Logo após o início da "Rainha dos Ralis", na quinta-feira à noite, o francês tinha-se estabelecido na quinta posição. Na manhã de sexta-feira, chegou mesmo a estar em quarto lugar e acabou por terminar a etapa em quinto lugar.

No seu regresso a tempo inteiro à categoria rainha, o francês dominou perfeitamente o Ford Rally1, terminando sempre entre os cinco primeiros nas provas especiais e fazendo com que as pessoas se apercebessem com o terceiro melhor tempo na quinta prova especial (SS). O jovem de 28 anos assegurou a sua posição e controlou habilmente a liderança sobre Andreas Mikkelsen atrás de si.

Fourmaux completou a etapa de sexta-feira sem incidentes - razão suficiente para seguir esta estratégia também no sábado. Defendeu a quinta posição de forma precisa e consistentemente rápida, o que lhe valeu os primeiros oito pontos no WRC, de acordo com os novos regulamentos.

O domingo reservava outra etapa traiçoeira com a Power Stage, parcialmente gelada, até ao Col de Turini. Mais uma vez, as condições deixaram Fourmaux literalmente gelado. Apesar de ter perdido por pouco os pontos de bónus atribuídos na etapa, Fourmaux somou mais três pontos pela sua posição na etapa de domingo.

O companheiro de equipa Grégoire Munster teve um início igualmente impressionante no seu primeiro Rali de Monte Carlo ao volante de um carro de categoria superior. Encontrou imediatamente um bom ritmo com o Puma Hybrid Rally1 nas especiais tecnicamente difíceis. Apesar do seu início deliberadamente cauteloso, na quinta-feira à noite já estava a fazer tempos de especial ao nível dos mais experientes Takamoto Katsuta, Andreas Mikkelsen e Adrien

Fourmaux. Na sexta-feira de manhã, o jovem belga derrapou na estrada num pedaço de gelo que também apanhou várias outras equipas em falso. Depois de os espectadores no local terem manobrado o seu Ford Puma Hybrid Rally1 de volta à pista, recuperou bem do susto: Na paragem de serviço do

Na paragem de serviço do meio-dia, já tinha conseguido recuperar a sétima posição, embora com mais de um minuto de atraso em relação ao seu companheiro de equipa francês.

Aparentemente estimulado pelo confronto entre as equipas - e pela escolha inteligente de um conjunto de pneus mais macios - o jovem de 25 anos terminou nos três primeiros lugares de uma etapa especial pela primeira vez na sua carreira na primeira etapa de sábado. Com este desempenho, subiu para o sexto lugar e estava diretamente atrás de Fourmaux no serviço a meio da etapa.

No início da segunda etapa do dia, no entanto, um pequeno erro custou-lhe uma grande oportunidade de obter um resultado de topo. Na SS 12, ele fez uma curva apertada à esquerda no sentido errado - e desta vez não havia mãos a ajudar na berma da estrada. A etapa terminou para ele e com ela as suas esperanças de marcar pontos no WRC no sábado.

Após o seu recomeço no domingo, Munster continuou o rali como ele e a equipa tinham imaginado: rápido, mas sem riscos desnecessários. Com tempos na especial que ficaram apenas alguns segundos atrás dos do seu companheiro de equipa, o belga ganhou algumas posições e terminou a sua estreia no Puma Hybrid Rally1 em 20º lugar.

"Queríamos levar os dois carros até ao fim, ganhar experiência com os pilotos e mostrar que também somos competitivos este ano. Na minha opinião, conseguimos atingir plenamente este objetivo", sublinhou Richard Millener, Diretor de Equipa da M-Sport. "Ambas as equipas fizeram o terceiro melhor tempo em cada etapa e geriram de forma muito sensata um Rali de Monte Carlo ainda bastante traiçoeiro. Estou muito contente por ambos e também pela nossa equipa, que fez um excelente trabalho, como sempre, e preparou dois carros absolutamente fiáveis. Claro que é uma pena que o Grégoire e o Louis tenham tido de aceitar este deslize no sábado à tarde - mas, tirando isso, só há coisas positivas que podemos levar connosco para a próxima ronda do WRC na Suécia."

"Na verdade, quero mais, mas como início de época correu muito bem," disse Adrien Fourmaux, que ficou satisfeito com o quinto lugar. "Organizámos o rali muito bem, mantivemo-nos sempre atrás dos quatro primeiros e conseguimos mostrar no domingo que podemos estar ao lado dos rapazes. Isso é tão positivo como os pontos do WRC".

"Para nós, tratava-se de ganhar experiência neste difícil rali e penso que fizemos um bom trabalho", admitiu o companheiro de equipa Grégoire Munster. "Infelizmente, não conseguimos terminar a etapa de sábado, mas aprendemos muito e impusemos um bom ritmo. Graças às nossas equipas, que verificaram os guiões e as condições climatéricas, também conseguimos alcançar o nosso melhor resultado numa etapa do WRC até à data, com o terceiro melhor tempo. Além disso, no domingo, perdemos apenas 0,5 segundos por quilómetro em relação a Thierry Neuville, que foi o mais rápido nesta etapa. Isto significa que marcámos o nosso primeiro ponto no WRC na categoria rainha - sem o erro de sábado, teria sido provavelmente mais do que um.

teriam sido vários. Mas estamos constantemente a aprender e, graças à nossa equipa, tivemos um carro perfeito à nossa disposição durante todo o rali." (Ford)

Classificação final após 17 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 3:09:30,9 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 16,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 45,2 4 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 1:59,8 5 Fourmaux/Coria (F), Ford + 3:36,9 6 Mikkelsen/Eriksen (N), Hyundai + 5:34,6 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 8:28,5 8 Rossel/Dunand (F), Citroën + 10:29,8 9 Lopez/Vasguez (E), Škoda + 10:33,8 10 Gryazin/Aleksandrov (LT), Citroën + 10:45,2

Campeonato de Pilotos - classificação após 1 de 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Carro Pontos 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe Lopez (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1