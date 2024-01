Inicio de temporada perfecto para Neuville con la victoria en Monte

Ott Tänak y Martin Järveoja obtuvieron un buen cuarto puesto en su primera salida en el Rally1 con el Hyundai Shell Mobis World Rally Team, mientras que Andreas Mikkelsen y Torstein Eriksen terminaron sextos.

Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe lograron una victoria excepcional en el Rally Monte-Carlo, la primera prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA 2024. La tripulación belga del Hyundai Shell Mobis World Rally Team tuvo el comienzo perfecto de la temporada tras una emocionante batalla por la victoria en 17 desafiantes etapas. A lo largo de cuatro días de intensa competición, con giros y curvas a la altura de las carreteras montañosas del rally, Neuville/Wydaeghe mostraron un estado de forma impresionante y expusieron con rotundidad sus intenciones para el año que viene.

El domingo, una edición épica del Rallye Monte-Carlo concluyó con tres decisiones finales: un tercer intento el viernes en La Bréole/Selonnet (SS15, 18,31km), seguido de Digne-les-Bains/Chaudon-Norante (SS16, 19,01km) - el último 1989 que se verá en la ruta - y el icónico La Bollène-Vésube/Col de Turini (SS17, 14,80km).

Con las mejores actuaciones en la clasificación del sábado, el domingo y la Power Stage, el equipo se aseguró el máximo de puntos para el evento. La victoria de Neuville es su segunda en el Rally Monte-Carlo y la vigésima con Hyundai Motorsport. Sus compañeros de equipo Ott Tänak y Martin Järveoja terminaron cuartos en la general en su primer evento con los colores de Hyundai Motorsport. Los primeros problemas de motor empañaron el resultado global del equipo, pero en Montecarlo hubo muchas señales de lo que estaba por venir. Además de la victoria de etapa conjunta del sábado, los estonios sumaron cuatro puntos más con el cuarto puesto en la clasificación del Super Sunday y un punto por su actuación en el Power Stage.

Andreas Mikkelsen y Torstein Eriksen cerraron un fin de semana de progreso constante con carreras impecables en las tres últimas etapas para confirmar el sexto puesto. En su primera salida con el Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, el equipo noruego mejoró paso a paso a lo largo del fin de semana y ahora se centrará en seguir aprendiendo en la próxima prueba.

Neuville lidera la clasificación de pilotos con seis puntos de ventaja, mientras que sólo un punto separa a los dos líderes en la batalla de constructores antes de Suecia.

Neuville declaró: "La verdad es que no tengo palabras. Este fin de semana ha sido genial, me he sentido muy cómodo en el coche. El equipo ha hecho un gran trabajo y creo que todo el conjunto ha funcionado muy bien. Era la primera vez que teníamos un equipo tan fuerte y creo que es una buena señal para el futuro. Aún queda trabajo por hacer, así que tenemos que seguir trabajando duro, pero estoy muy contento de ganar este rally. Hemos sido los jefes este fin de semana. El coche era fantástico, así que quiero dar las gracias al equipo".

Tänak, que regresaba a la competición, añadió: "Hemos terminado cuartos, pero obviamente no ha sido una prueba fácil. Pudimos aprender y descubrir mucho sobre el Hyundai i20 N Rally 1 Hybrid. No ha sido la prueba más consistente, pero hemos superado el fin de semana y queremos ver qué podemos hacer ahora. Estamos deseando llegar a Suecia y vivir otra aventura. Las cosas van muy deprisa y esperamos que después de algunas pruebas previas al evento estemos aún mejor preparados que este fin de semana."

Mikkelsen dijo: "Hemos disfrutado mucho este fin de semana. Ayer mejoramos mucho nuestra velocidad, pero hoy hemos sido cautos porque estábamos en plena tierra de nadie. Intentamos dar un empujón en la Power Stage y por kilómetro nos quedamos a sólo 0,3 segundos de la cabeza, así que cada vez estamos más cerca. Estos coches son geniales. Para aprovechar todo su potencial hay que acostumbrarse a su conducción y yo todavía estoy aprendiendo lo rápido que se puede ir, sobre todo en los lugares de velocidad media y alta, donde no estoy usando suficiente carga aerodinámica. Me falta un poco más de conocimiento, pero con un poco más de tiempo en el asiento estaremos listos".

Cyril Abiteboul, Presidente y Director de Equipo de Hyundai Motorsport, dijo: "Ganar en Monte-Carlo está en la lista de deseos de todos los que trabajan en el automovilismo. Como equipo, nos sentimos aliviados, no sólo por haber ganado un evento emblemático, sino también porque ha sido una demostración notable y cohesionada. No hemos hablado mucho de ello, pero el coche ha cambiado mucho desde el año pasado, ya que hemos comprendido cómo ponerlo a punto y cómo sacar todo su potencial durante un fin de semana. Como siempre, esta victoria es bien merecida, pero cuando llega así, es realmente una gran sensación". (Hyundai)

Clasificación final tras 17 etapas Pos. Equipo/Nación/Vehículo Tiempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 3:09:30,9 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 16,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 45,2 4 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 1:59,8 5 Fourmaux/Coria (F), Ford + 3:36,9 6 Mikkelsen/Eriksen (N), Hyundai + 5:34,6 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 8:28,5 8 Rossel/Dunand (F), Citroën + 10:29,8 9 Lopez/Vasguez (E), Škoda + 10:33,8 10 Gryazin/Aleksandrov (LT), Citroën + 10:45,2

Campeonato de pilotos - clasificación tras 1 de 13 rondas Pos. Equipo/Nación/Coche Puntos 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe López (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1