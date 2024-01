Début de saison parfait pour Neuville avec une victoire au Monte-Carlo

Pour leur première participation à un Rally1 avec le Hyundai Shell Mobis World Rally Team, Ott Tänak et Martin Järveoja se sont classés à une belle quatrième place, Andreas Mikkelsen et Torstein Eriksen à la sixième.

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe ont remporté une victoire exceptionnelle au Rallye Monte-Carlo, la première manche du Championnat du monde des rallyes FIA 2024. L'équipe belge du Hyundai Shell Mobis World Rally Team a parfaitement débuté la saison après une lutte acharnée pour la victoire sur 17 spéciales exigeantes. Au cours de quatre jours de compétition intense, avec des virages et des tournants à la mesure des routes montagneuses du rallye, Neuville/Wydaeghe ont affiché une forme impressionnante et ont exposé avec force leurs intentions pour l'année à venir.

Dimanche, une édition épique du Rallye Monte-Carlo s'est achevée sur trois ultimes décisions : une troisième tentative vendredi à La Bréole/Selonnet (ES15, 18,31 km), suivie de Digne-les-Bains/Chaudon-Norante (ES16, 19,01 km) - la dernière à être vue sur le parcours en 1989 - et le parcours emblématique de La Bollène-Vésube/Col de Turini (ES17, 14,80 km).

En réalisant des performances de pointe au classement du samedi, du dimanche et de la Power Stage, l'équipe s'est assurée le maximum de points de l'épreuve. La victoire de Neuville est sa deuxième au Rallye Monte-Carlo et sa 20e avec Hyundai Motorsport. Ses coéquipiers Ott Tänak et Martin Järveoja ont pris la quatrième place du classement général pour leur première épreuve à nouveau sous les couleurs de Hyundai Motorsport. Des problèmes de moteur précoces ont affecté le résultat global de l'équipe, mais à Monte-Carlo, les signes d'avenir étaient nombreux. Outre une victoire d'étape collective le samedi, les Estoniens ont marqué quatre points supplémentaires en terminant quatrièmes au classement du Super Sunday et en marquant un point pour leurs performances en Power Stage.

Andreas Mikkelsen et Torstein Eriksen ont terminé un week-end de progrès constants avec des parcours sans faute dans les trois dernières étapes et ont confirmé leur sixième place. Pour leur première participation au volant de la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, l'équipe norvégienne a progressé pas à pas au cours du week-end et se concentre désormais sur l'apprentissage lors de la prochaine épreuve.

Neuville est en tête du classement des pilotes avec six points d'avance, alors que dans la bataille des constructeurs avant la Suède, un seul point sépare les deux leaders.

Neuville a déclaré : "Je ne trouve pas les mots pour être honnête. C'était tout simplement génial ce week-end, je me sentais tellement bien dans la voiture. L'équipe a fait un travail formidable et je pense que l'ensemble a très bien fonctionné. C'était la première fois que nous avions une équipe aussi forte et je pense que c'était de bon augure pour l'avenir. Il reste toujours un peu de travail, donc nous devons continuer à travailler dur, mais je suis très heureux d'avoir gagné ce rallye. Nous avons été les patrons ce week-end. La voiture était fantastique, alors je veux dire un grand merci à l'équipe".

Le revenant Tänak a poursuivi : "Nous avons terminé à la quatrième place, mais ce n'était évidemment pas une épreuve facile. Nous avons pu apprendre et découvrir beaucoup de choses sur la Hyundai i20 N Rally 1 Hybrid. Ce n'était pas l'épreuve la plus régulière, mais nous avons survécu au week-end et nous voulons voir ce que nous pouvons faire ensuite. Nous sommes impatients de retrouver la Suède et de vivre une nouvelle aventure. Les choses avancent très vite et nous espérons qu'après quelques tests avant l'événement, nous serons encore mieux préparés que ce week-end".

Mikkelsen a déclaré : "Nous avons apprécié ce week-end. Hier, nous avons nettement amélioré notre vitesse, mais aujourd'hui, nous avons été prudents car nous étions au milieu du no man's land. Nous avons essayé de donner un coup de pouce à la Power Stage et, au kilomètre, nous n'avions que 0,3 seconde de retard sur le rythme, donc nous nous rapprochons de plus en plus. Ces voitures sont géniales. Pour exploiter tout leur potentiel, il faut vraiment s'habituer à leur conduite, et j'apprends toujours à quelle vitesse on peut rouler, en particulier dans les endroits à vitesse moyenne ou élevée où je n'utilise pas suffisamment l'appui. Il me manque simplement un peu de connaissances supplémentaires, mais avec un peu plus de temps de roulage, nous devrions être prêts à partir".

Cyril Abiteboul, président et directeur de l'équipe Hyundai Motorsport, a déclaré : "La victoire au Monte-Carlo est sur la liste de souhaits de tous ceux qui travaillent dans le sport automobile. En tant qu'équipe, nous sommes soulagés, non seulement parce que nous avons remporté un événement emblématique, mais aussi parce qu'il s'agissait d'une démonstration remarquable et cohérente. Nous n'en avons pas beaucoup parlé, mais la voiture a beaucoup changé depuis l'année dernière, car nous avons compris comment la régler et comment libérer son plein potentiel sur un week-end. Cette victoire est très méritée, comme toujours, mais quand elle arrive, c'est vraiment un sentiment fantastique". (Hyundai)

Classement final après 17 épreuves Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 3:09:30,9 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 16,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 45,2 4 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 1:59,8 5 Fourmaux/Coria (F), Ford + 3:36,9 6 Mikkelsen/Eriksen (N), Hyundai + 5:34,6 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 8:28,5 8 Rossel/Dunand (F), Citroën + 10:29,8 9 Lopez/Vasguez (E), Škoda + 10:33,8 10 Gryazin/Aleksandrov (LT), Citroën + 10:45,2

Championnat du monde des pilotes - classement après 1 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe Lopez (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1