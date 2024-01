Inizio di stagione perfetto per Neuville con la vittoria di Monte

Ott Tänak e Martin Järveoja hanno ottenuto un buon quarto posto nella loro prima uscita al Rally1 con lo Hyundai Shell Mobis World Rally Team, mentre Andreas Mikkelsen e Torstein Eriksen hanno concluso al sesto posto.

Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe hanno ottenuto un'eccezionale vittoria al Rally di Monte-Carlo, prima prova del FIA World Rally Championship 2024. L'equipaggio belga dello Hyundai Shell Mobis World Rally Team ha avuto un inizio di stagione perfetto dopo un'emozionante battaglia per la vittoria su 17 impegnative tappe. Nel corso di quattro giorni di intensa competizione, con colpi di scena e curve all'altezza delle strade montuose del rally, Neuville/Wydaeghe hanno mostrato una forma impressionante e hanno enfaticamente definito le loro intenzioni per l'anno a venire.

Domenica, un'edizione epica del Rallye Monte-Carlo si è conclusa con tre decisioni finali: un terzo tentativo venerdì a La Bréole/Selonnet (SS15, 18,31 km), seguito da Digne-les-Bains/Chaudon-Norante (SS16, 19,01 km) - l'ultimo 1989 da vedere sul percorso - e l'iconico La Bollène-Vésube/Col de Turini (SS17, 14,80 km).

Con le migliori prestazioni in classifica di sabato, domenica e della Power Stage, la squadra si è assicurata il massimo dei punti per l'evento. La vittoria di Neuville è la seconda al Rally di Monte-Carlo e la ventesima con Hyundai Motorsport. I compagni di squadra Ott Tänak e Martin Järveoja si sono classificati al quarto posto assoluto nel loro primo evento di ritorno con i colori di Hyundai Motorsport. I primi problemi al motore hanno compromesso il risultato complessivo della squadra, ma a Monte-Carlo ci sono stati molti segnali che lasciano presagire il futuro. Oltre alla vittoria di tappa congiunta di sabato, gli estoni hanno ottenuto altri quattro punti con il quarto posto nella classifica della Super Sunday e un punto per la loro prestazione nella Power Stage.

Andreas Mikkelsen e Torstein Eriksen hanno concluso un fine settimana di progressi costanti con corse impeccabili nelle tre tappe finali, confermando il sesto posto. Alla loro prima uscita con la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, il team norvegese è migliorato passo dopo passo nel corso del weekend e ora si concentrerà per continuare a imparare nel prossimo evento.

Neuville guida la classifica piloti con sei punti di vantaggio, mentre solo un punto separa i due leader nella classifica costruttori prima della Svezia.

Neuville ha dichiarato: "Ad essere sincero, non ho parole. Questo fine settimana è stato fantastico, mi sono sentito così a mio agio in macchina. La squadra ha fatto un ottimo lavoro e credo che l'intero pacchetto abbia funzionato molto bene. È stata la prima volta che abbiamo avuto una squadra così forte e credo che sia un buon segno per il futuro. C'è ancora del lavoro da fare, quindi dobbiamo continuare a lavorare sodo, ma sono molto felice di aver vinto questo rally. Siamo stati i padroni del weekend. La macchina era fantastica, quindi voglio ringraziare la squadra".

Il rientrante Tänak ha aggiunto: "Siamo arrivati quarti, ma ovviamente non è stato un evento facile. Abbiamo potuto imparare e scoprire molto sulla Hyundai i20 N Rally 1 Hybrid. Non è stato l'evento più consistente, ma abbiamo superato il fine settimana e vogliamo vedere cosa possiamo fare in futuro. Non vediamo l'ora che arrivi la Svezia e un'altra avventura. Le cose si stanno muovendo molto velocemente e speriamo che dopo alcuni test pre-gara saremo ancora più preparati di quanto lo siamo stati questo fine settimana."

Mikkelsen ha dichiarato: "Questo fine settimana ci è piaciuto. Ieri abbiamo migliorato molto la nostra velocità, ma oggi siamo stati prudenti perché ci trovavamo in mezzo alla terra di nessuno. Abbiamo cercato di spingere sulla Power Stage e al chilometro eravamo a soli 0,3 secondi dal passo, quindi ci stiamo avvicinando sempre di più. Queste auto sono fantastiche. Per sfruttare appieno il loro potenziale bisogna abituarsi al modo in cui si guidano e io sto ancora imparando a capire quanto si può andare veloci, soprattutto nei tratti a media e alta velocità dove non uso abbastanza deportanza. Mi manca solo quel pizzico di conoscenza in più, ma con un po' di tempo in più dovremmo essere pronti a partire".

Cyril Abiteboul, Presidente e Team Principal di Hyundai Motorsport, ha dichiarato: "Vincere a Monte-Carlo è nella lista dei desideri di tutti coloro che lavorano nel motorsport. Come squadra, siamo sollevati, non solo perché abbiamo vinto un evento iconico, ma anche perché questa è stata una dimostrazione notevole e coesa. Non ne abbiamo parlato molto, ma la vettura è cambiata molto rispetto all'anno scorso, perché abbiamo capito come metterla a punto e come sfruttare tutto il suo potenziale nel corso di un weekend. Come sempre, questa vittoria è meritata, ma quando arriva in questo modo è davvero una grande emozione." (Hyundai)

Classifica finale dopo 17 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 3:09:30,9 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 16,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 45,2 4 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 1:59,8 5 Fourmaux/Coria (F), Ford + 3:36,9 6 Mikkelsen/Eriksen (N), Hyundai + 5:34,6 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 8:28,5 8 Rossel/Dunand (F), Citroën + 10:29,8 9 Lopez/Vasguez (E), Škoda + 10:33,8 10 Gryazin/Aleksandrov (LT), Citroën + 10:45,2

Campionato piloti - classifica dopo 1 delle 13 prove previste Pos. Squadra/Nazione/Auto Punti 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe Lopez (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1