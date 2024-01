Início de época perfeito para Neuville com a vitória no Monte

A Hyundai Motorsport celebra o início perfeito do Campeonato do Mundo de Ralis FIA 2024 (WRC) com a vitória na ronda de abertura da época, com Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe a vencerem o 92.º Rali de Monte-Carlo.

Ott Tänak e Martin Järveoja obtiveram um bom quarto lugar na sua primeira participação no Rally1 com a Hyundai Shell Mobis World Rally Team, enquanto Andreas Mikkelsen e Torstein Eriksen terminaram em sexto.

Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe conquistaram uma vitória excecional no Rali de Monte-Carlo, a primeira ronda do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA de 2024. A equipa belga da Hyundai Shell Mobis World Rally Team teve o início perfeito da temporada após uma emocionante batalha pela vitória em 17 etapas desafiantes. Ao longo de quatro dias de intensa competição, com voltas e reviravoltas a condizer com as estradas montanhosas do rali, Neuville/Wydaeghe mostraram uma forma impressionante e definiram enfaticamente as suas intenções para o ano seguinte.

No domingo, uma edição épica do Rallye Monte-Carlo terminou com três decisões finais: uma terceira tentativa na sexta-feira em La Bréole/Selonnet (PE15, 18,31 km), seguida por Digne-les-Bains/Chaudon-Norante (PE16, 19,01 km) - o último 1989 a ser visto no percurso - e o icónico La Bollène-Vésube/Col de Turini (PE17, 14,80 km).

Com os melhores desempenhos na classificação de sábado, domingo e na Power Stage, a equipa garantiu o máximo de pontos no evento. A vitória de Neuville é a sua segunda no Rali de Monte-Carlo e a sua 20ª com a Hyundai Motorsport. Os companheiros de equipa Ott Tänak e Martin Järveoja terminaram em quarto lugar na geral no seu primeiro evento com as cores da Hyundai Motorsport. Os problemas iniciais de motor prejudicaram o resultado global da equipa, mas houve muitos sinais do que estava para vir em Monte-Carlo. Para além de uma vitória conjunta na etapa de sábado, os estónios somaram mais quatro pontos com o quarto lugar na classificação do Super Sunday e um ponto pela sua prestação na Power Stage.

Andreas Mikkelsen e Torstein Eriksen terminaram um fim de semana de progresso constante com corridas sem falhas nas três últimas etapas, confirmando o sexto lugar. Na sua primeira prova com o Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, a equipa norueguesa melhorou passo a passo ao longo do fim de semana e vai agora concentrar-se em continuar a aprender no próximo evento.

Neuville lidera a classificação dos pilotos com seis pontos, enquanto apenas um ponto separa os dois líderes na luta dos construtores antes da Suécia.

Neuville disse: "Estou sem palavras para ser honesto. Foi tão bom este fim de semana, senti-me tão confortável no carro. A equipa fez um excelente trabalho e penso que todo o conjunto funcionou muito bem. Foi a primeira vez que tivemos uma equipa tão forte e penso que foi um bom sinal para o futuro. Ainda há algum trabalho a fazer, por isso temos de continuar a trabalhar arduamente, mas estou muito contente por ganhar este rali. Fomos nós que mandámos neste fim de semana. O carro estava fantástico, por isso quero dizer um grande obrigado à equipa."

O piloto regressado Tänak acrescentou: "Terminámos em quarto lugar, mas não foi obviamente uma prova fácil. Pudemos aprender e descobrir muito sobre o Hyundai i20 N Rally 1 Hybrid. Não foi a prova mais consistente, mas conseguimos ultrapassar o fim de semana e queremos ver o que podemos fazer a seguir. Estamos ansiosos pela Suécia e por mais uma aventura. As coisas estão a avançar muito rapidamente e esperamos que, após alguns testes pré-evento, estejamos ainda melhor preparados do que este fim de semana."

Mikkelsen disse: "Gostámos muito deste fim de semana. Ontem melhorámos muito a nossa velocidade, mas hoje fomos cautelosos porque estávamos no meio da terra de ninguém. Tentámos fazer um esforço na Power Stage e por quilómetro estávamos apenas a 0,3 segundos do ritmo, por isso estamos cada vez mais perto. Estes carros são óptimos. Para atingir todo o seu potencial, é preciso habituarmo-nos à forma como conduzem e eu ainda estou a aprender a velocidade a que podemos ir, especialmente em locais de média e alta velocidade onde não estou a usar downforce suficiente. Falta-me apenas um pouco mais de conhecimento, mas com um pouco mais de tempo de banco devemos estar prontos para ir."

Cyril Abiteboul, Presidente e Diretor de Equipa da Hyundai Motorsport, afirmou: "Ganhar em Monte-Carlo está na lista de desejos de todos os que trabalham no desporto automóvel. Como equipa, estamos aliviados - não só porque ganhámos um evento icónico, mas também porque esta foi uma demonstração notável e coesa. Não temos falado muito sobre isso, mas o carro mudou muito desde o ano passado, pois compreendemos como configurá-lo e como realizar todo o seu potencial durante um fim de semana. Como sempre, esta vitória é bem merecida, mas quando chega desta forma, é realmente uma grande sensação." (Hyundai)

Classificação final após 17 etapas Pos. Equipa/Nação/Veículo Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 3:09:30,9 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 16,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 45,2 4 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 1:59,8 5 Fourmaux/Coria (F), Ford + 3:36,9 6 Mikkelsen/Eriksen (N), Hyundai + 5:34,6 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 8:28,5 8 Rossel/Dunand (F), Citroën + 10:29,8 9 Lopez/Vasguez (E), Škoda + 10:33,8 10 Gryazin/Aleksandrov (LT), Citroën + 10:45,2

Campeonato de Pilotos - classificação após 1 de 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Carro Pontos 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe Lopez (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1