Toyota, defensor del título, lidera entre los fabricantes

Tanto Ogier como Evans protagonizaron una emocionante batalla por la victoria durante toda la prueba, en la que los pilotos se enfrentaron a una difícil mezcla de condiciones en las carreteras asfaltadas de los Alpes franceses, aunque en general estuvieran más secas de lo habitual.

Ogier se puso en cabeza de forma espectacular el sábado por la tarde, cuando registró el 700º mejor tiempo de su carrera en el WRC, y llegó a la última jornada del domingo a sólo 3,3 segundos del primer clasificado, Thierry Neuville (Hyundai). A pesar de sus esfuerzos por conseguir una victoria récord en Montecarlo, Ogier y su copiloto Vincent Landais tuvieron que conformarse finalmente con el segundo puesto, terminando a 16,1 segundos del ganador.

Evans y su copiloto Scott Martin tuvieron un excelente comienzo de temporada al principio del rally, el jueves por la noche, asegurándose una temprana ventaja que mantuvieron hasta el sábado por la mañana. Tras sumar buenos puntos en el nuevo formato del campeonato al terminar el penúltimo día en tercera posición, Evans continuó a toda máquina el domingo, cuando había puntos extra en juego para los pilotos más rápidos. Terminó segundo en la clasificación individual el domingo y cuarto en la Power Stage al final del rally, terminando el fin de semana con 21 puntos y el tercer puesto en la clasificación general. Ogier, que fue segundo en la Power Stage y el tercero más rápido el domingo, ocupa la segunda posición con 24 puntos.

Takamoto Katsuta fue uno de los muchos pilotos que se vieron atrapados en una curva helada el viernes por la mañana cuando perdió cinco minutos tras un resbalón, pero demostró un gran ritmo cuando él y su copiloto Aaron Johnston se recuperaron hasta la séptima posición de la general y también terminaron terceros en la Power Stage.

Con el segundo y tercer puesto en la general, en la clasificación dominical y en el Power Stage, TGR-WRT lidera el Campeonato de Fabricantes por un punto.

El GR Yaris Rally2 celebró su competitivo debut en el WRC este fin de semana, con tres de los cuatro coches inscritos completando toda la distancia del rally en manos de equipos cliente. Sami Pajari y Enni Mälkönen (Printsport) fueron la tripulación mejor situada en la meta, consiguiendo el 12º puesto en la general y el quinto en la clase RC2.

El director del equipo, Jari-Matti Latvala, explicó: "En general, ha sido un buen fin de semana para nosotros al principio de la temporada. Por supuesto, liderábamos el rally al principio del fin de semana y las cosas pintaban muy bien. Luego las cosas cambiaron un poco y esperábamos poder recuperarnos hoy el último día y conseguir la victoria. Creo que Seb hizo lo que pudo, pero parece que Neuville tuvo uno de esos días en los que puedes llegar a un nivel completamente nuevo como piloto. Pero ha sido una gran batalla, emocionante para todos, y al final hemos sumado muchos puntos como equipo para el campeonato de constructores. Elfyn también demostró un gran ritmo y confianza este fin de semana y creo que también fue inteligente al final para asegurarse unos buenos puntos".

Elfyn Evans dijo: "Hemos demostrado este fin de semana que el potencial para ganar está ahí, pero por alguna razón nos faltó esa sensación el sábado por la tarde. El domingo fue mucho mejor. Las condiciones volvieron a ser muy variadas, pero tuvimos que seguir esforzándonos para sumar más puntos con el nuevo sistema, y funcionó bastante bien. Ha sido un fin de semana sólido. Siempre queremos ganar, pero sobre todo quería terminar este rally con puntos sólidos y lo hemos conseguido. A largo plazo, queremos ganar rallies y veremos qué es posible en el próximo rally de Suecia."

Sébastien Ogier añadió: "Creo que puedo estar orgulloso de mi fin de semana, lo he intentado todo. Ha sido una semana difícil para mí, con una gran montaña rusa de emociones. El lunes tuve que despedirme de alguien que era muy importante para mí y que en cierto modo me introdujo en el automovilismo. El inicio de la prueba no fue fácil por muchas razones, así que me alegro de que consiguiéramos mantenernos en la lucha todo el tiempo y creo que fue una batalla súper emocionante para que la vieran todos los aficionados. Al final, Thierry fue más rápido este fin de semana y mereció ganar. Aun así, he conseguido sumar muchos puntos para el equipo. También es mi 15º Rally Monte-Carlo y la 13ª vez que acabo en el podio, así que puedo estar orgulloso de mi récord en un rally tan exigente."

Takamoto Katsuta declaró: "Mi rally cambió tras mi error del viernes por la mañana, cuando perdimos la oportunidad de luchar por un buen resultado, lo que fue una gran decepción. Estoy contento de haber podido traer el coche a casa en séptima posición y también de haber sumado algunos puntos extra el domingo y en el Power Stage. El coche ha funcionado muy bien y he disfrutado pilotándolo. Cuando me sentí cómodo y los riesgos no eran tan altos debido a las condiciones, me sentí capaz de empujar y los tiempos fueron bastante buenos, así que eso es positivo. El próximo rally, en Suecia, es uno de mis favoritos, así que haré todo lo posible por conseguir un buen resultado allí." (Toyota)

Clasificación final tras 17 etapas Pos. Equipo/Nación/Vehículo Tiempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 3:09:30,9 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 16,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 45,2 4 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 1:59,8 5 Fourmaux/Coria (F), Ford + 3:36,9 6 Mikkelsen/Eriksen (N), Hyundai + 5:34,6 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 8:28,5 8 Rossel/Dunand (F), Citroën + 10:29,8 9 Lopez/Vasguez (E), Škoda + 10:33,8 10 Gryazin/Aleksandrov (LT), Citroën + 10:45,2

Campeonato de pilotos - clasificación tras 1 de 13 rondas Pos. Equipo/Nación/Coche Puntos 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe López (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1