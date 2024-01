Le champion en titre Toyota en tête chez les constructeurs

Ogier et Evans ont tous deux été impliqués dans une lutte passionnante pour la victoire tout au long de l'épreuve, au cours de laquelle les pilotes ont été confrontés à un mélange exigeant de conditions sur les routes goudronnées des Alpes françaises, même si elles étaient généralement plus sèches que d'habitude.

Ogier s'est emparé de la tête de manière spectaculaire le samedi après-midi en signant le 700e ( !) meilleur temps de sa carrière en WRC et a entamé la dernière journée du dimanche à seulement 3,3 secondes du premier, Thierry Neuville (Hyundai). Malgré tous leurs efforts pour battre un record au Monte-Carlo, Ogier et son copilote Vincent Landais ont finalement dû se contenter de la deuxième place, terminant à 16,1 secondes du vainqueur.

Evans et son copilote Scott Martin ont connu un excellent début de saison au début du rallye jeudi soir, s'assurant très tôt une avance qu'ils ont conservée jusqu'à samedi matin. Après avoir marqué de bons points dans le nouveau format du championnat en terminant l'avant-dernière journée en troisième position, Evans a continué à mettre les gaz le dimanche, alors qu'il y avait des points supplémentaires à gagner pour les pilotes les plus rapides. Il a terminé deuxième du classement individuel dimanche et quatrième de la Power Stage à la fin du rallye, terminant le week-end avec 21 points et la troisième place au classement général. Ogier, deuxième de la Power Stage et troisième le dimanche, est deuxième avec 24 points.

Takamoto Katsuta a été l'un des nombreux pilotes à se faire prendre dans un virage verglacé le vendredi matin, perdant cinq minutes après une glissade, mais faisant preuve d'un rythme soutenu lorsque lui et son copilote Aaron Johnston se sont rétablis à la septième place du classement général et ont également terminé troisièmes dans la Power Stage.

Avec les deuxième et troisième places au classement général, au classement du dimanche et à la Power Stage, TGR-WRT est en tête du classement des constructeurs avec un point d'avance.

La GR Yaris Rally2 a fait ses débuts compétitifs en WRC ce week-end, trois des quatre voitures engagées ayant parcouru toute la distance du rallye aux mains d'équipes clientes. Sami Pajari et Enni Mälkönen (Printsport) ont été l'équipage le mieux placé à l'arrivée, se classant 12e au général et 5e en RC2.

Le chef d'équipe Jari-Matti Latvala a déclaré : "Dans l'ensemble, ce fut un bon week-end pour nous en ce début de saison. Bien sûr, nous étions en tête du rallye au début du week-end et cela semblait vraiment bien. Ensuite, les choses ont un peu changé et nous espérions pouvoir récupérer et remporter la victoire aujourd'hui, le dernier jour. Je pense que Seb a fait ce qu'il a pu, mais il semble que Neuville ait eu une de ces journées où l'on peut se hisser à un tout autre niveau en tant que pilote. Mais c'était une superbe bataille, passionnante à suivre pour tout le monde, et au final, nous avons marqué de gros points en tant qu'équipe pour le championnat des constructeurs. Elfyn a également fait preuve d'une belle vitesse et d'une grande confiance ce week-end, et je pense qu'il a aussi été intelligent à la fin pour s'assurer de prendre quelques bons points".

Elfyn Evans a déclaré : "Nous avons montré ce week-end que le potentiel pour la victoire était là, mais pour une raison ou une autre, nous avons manqué de peu les sensations du samedi après-midi. Le dimanche, c'était beaucoup mieux. Il y avait à nouveau un vrai mélange de conditions, mais nous devions continuer à mettre la pression pour marquer quelques points supplémentaires sous le nouveau système, et cela a plutôt bien fonctionné. C'était un week-end solide. Nous voulons toujours gagner, mais je voulais surtout terminer ce rallye avec des points solides, et c'est ce que nous avons fait. A long terme, nous voulons gagner des rallyes et nous verrons ce qui est possible lors du prochain rallye en Suède".

Sébastien Ogier a poursuivi : "Je pense que je peux être fier de mon week-end, j'ai fait tout ce que je pouvais. Ce fut une semaine difficile pour moi, avec une grande alternance d'émotions. Lundi, j'ai dû dire au revoir à quelqu'un qui était très important pour moi et qui m'a quasiment initié au sport automobile. Le début de l'épreuve n'a pas été facile pour de nombreuses raisons, je suis donc heureux que nous ayons réussi à rester dans la bagarre tout au long de l'épreuve et je pense que c'était une bataille super passionnante que tous les fans ont pu suivre. Au final, Thierry était plus rapide ce week-end et méritait la victoire. J'ai tout de même réussi à apporter des points forts à l'équipe. C'est aussi mon 15e Rallye Monte-Carlo et la 13e fois que je monte sur le podium, je peux donc être fier de mon record sur un rallye aussi exigeant".

Takamoto Katsuta a rapporté : "Mon rallye a changé après mon erreur du vendredi matin, lorsque nous avons manqué l'occasion de nous battre pour un bon résultat, ce qui a été une grande déception. Je suis content d'avoir pu ramener la voiture à l'arrivée en septième position et d'avoir également pu marquer quelques points supplémentaires dimanche et dans la Power Stage. La voiture fonctionnait très bien et j'ai pris plaisir à la conduire. Quand je me suis senti à l'aise et que les risques étaient moindres en raison des conditions, je me suis senti capable de mettre la pression et les temps étaient plutôt bons, c'est donc positif. Le prochain rallye en Suède est l'un de mes préférés, alors je vais faire de mon mieux pour y obtenir un bon résultat". (Toyota)

Classement final après 17 épreuves Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 3:09:30,9 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 16,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 45,2 4 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 1:59,8 5 Fourmaux/Coria (F), Ford + 3:36,9 6 Mikkelsen/Eriksen (N), Hyundai + 5:34,6 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 8:28,5 8 Rossel/Dunand (F), Citroën + 10:29,8 9 Lopez/Vasguez (E), Škoda + 10:33,8 10 Gryazin/Aleksandrov (LT), Citroën + 10:45,2

Championnat du monde des pilotes - classement après 1 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe Lopez (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1