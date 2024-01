Il campione in carica Toyota è in testa tra i costruttori

Sia Ogier che Evans sono stati coinvolti in un'avvincente battaglia per la vittoria per tutta la durata dell'evento, con i piloti che hanno dovuto affrontare un difficile mix di condizioni sulle strade asfaltate delle Alpi francesi, anche se in genere più asciutte del solito.

Ogier ha conquistato la testa della classifica in modo spettacolare sabato pomeriggio, quando ha registrato il 700° (!) tempo più veloce della sua carriera nel WRC, ed è arrivato all'ultima giornata di domenica a soli 3,3 secondi dal primo classificato, Thierry Neuville (Hyundai). Nonostante i loro sforzi per assicurarsi una vittoria da record a Monte Carlo, Ogier e il suo copilota Vincent Landais hanno dovuto accontentarsi del secondo posto, finendo a 16,1 secondi dal vincitore.

Evans e il suo copilota Scott Martin hanno iniziato la stagione in modo eccellente all'inizio del rally, giovedì sera, assicurandosi un vantaggio iniziale che hanno mantenuto fino a sabato mattina. Dopo aver ottenuto buoni punti nel nuovo formato del campionato concludendo la penultima giornata al terzo posto, Evans ha continuato a dare il massimo la domenica, quando erano in palio punti extra per i piloti più veloci. Domenica ha chiuso al secondo posto nella classifica individuale e al quarto nella Power Stage alla fine del rally, concludendo il weekend con 21 punti e il terzo posto nella classifica generale. Ogier, che è stato secondo nella Power Stage e terzo più veloce domenica, è al secondo posto con 24 punti.

Takamoto Katsuta è stato uno dei tanti piloti sorpresi da una curva ghiacciata venerdì mattina, quando ha perso cinque minuti a causa di una scivolata, ma ha dimostrato un ritmo sostenuto, recuperando insieme al copilota Aaron Johnston il settimo posto assoluto e finendo anche terzo nella Power Stage.

Con il secondo e terzo posto assoluto, nella classifica della domenica e nella Power Stage, la TGR-WRT conduce il Campionato Costruttori per un punto.

La GR Yaris Rally2 ha celebrato il suo debutto competitivo nel WRC questo fine settimana, con tre delle quattro vetture iscritte che hanno completato l'intera distanza del rally nelle mani dei team clienti. Sami Pajari ed Enni Mälkönen (Printsport) sono stati l'equipaggio meglio piazzato al traguardo, conquistando il 12° posto assoluto e il quinto nella classe RC2.

Il team principal Jari-Matti Latvala ha spiegato: "Nel complesso, è stato un buon weekend per noi all'inizio della stagione. Naturalmente, all'inizio del weekend eravamo in testa al rally e le cose sembravano davvero buone. Poi le cose sono cambiate un po' e speravamo di poter recuperare oggi, nell'ultima giornata, e ottenere la vittoria. Penso che Seb abbia fatto quello che poteva, ma sembra che Neuville abbia avuto una di quelle giornate in cui puoi portarti a un livello completamente nuovo come pilota. Ma è stata una grande battaglia, emozionante per tutti e alla fine abbiamo ottenuto punti importanti come squadra per il campionato costruttori. Anche Elfyn ha mostrato un grande ritmo e una grande fiducia in questo fine settimana e credo che sia stato anche intelligente alla fine per assicurarsi di prendere dei buoni punti".

Elfyn Evans ha dichiarato: "Questo fine settimana abbiamo dimostrato che il potenziale per vincere c'è, ma per qualche motivo ci è mancata questa sensazione sabato pomeriggio. Domenica è andata molto meglio. Anche in questo caso c'è stato un vero e proprio mix di condizioni, ma abbiamo dovuto continuare a spingere per ottenere altri punti con il nuovo sistema e ha funzionato abbastanza bene. È stato un fine settimana solido. Vogliamo sempre vincere, ma soprattutto volevo concludere il rally con punti importanti e ci siamo riusciti. A lungo termine, vogliamo vincere i rally e vedremo cosa sarà possibile fare al prossimo rally in Svezia".

Sébastien Ogier ha aggiunto: "Credo di poter essere orgoglioso del mio fine settimana, ho fatto tutto il possibile. È stata una settimana difficile per me, con una grande montagna di emozioni. Lunedì ho dovuto dire addio a una persona che è stata molto importante per me e che mi ha fatto conoscere il motorsport. L'inizio dell'evento non è stato facile per molte ragioni, quindi sono contento che siamo riusciti a rimanere in lotta per tutto il tempo e penso che sia stata una battaglia super emozionante per tutti i fan. Alla fine, Thierry è stato più veloce in questo weekend e ha meritato di vincere. Sono comunque riuscito a guadagnare punti importanti per la squadra. È anche il mio 15° Rally Monte-Carlo e la 13° volta che salgo sul podio, quindi posso essere orgoglioso del mio record in un rally così impegnativo".

Takamoto Katsuta ha dichiarato: "Il mio rally è cambiato dopo il mio errore di venerdì mattina, quando abbiamo perso la possibilità di lottare per un buon risultato, il che è stato una grande delusione. Sono felice di essere riuscito a portare a casa l'auto al settimo posto e di aver ottenuto qualche punto in più domenica e nella Power Stage. La macchina ha funzionato molto bene e mi sono divertito a guidarla. Quando mi sono sentito a mio agio e i rischi non erano così elevati a causa delle condizioni, mi sono sentito in grado di spingere e i tempi sono stati abbastanza buoni, quindi questo è positivo. Il prossimo rally in Svezia è uno dei miei preferiti, quindi farò del mio meglio per ottenere un buon risultato". (Toyota)

Classifica finale dopo 17 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 3:09:30,9 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 16,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 45,2 4 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 1:59,8 5 Fourmaux/Coria (F), Ford + 3:36,9 6 Mikkelsen/Eriksen (N), Hyundai + 5:34,6 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 8:28,5 8 Rossel/Dunand (F), Citroën + 10:29,8 9 Lopez/Vasguez (E), Škoda + 10:33,8 10 Gryazin/Aleksandrov (LT), Citroën + 10:45,2

Campionato piloti - classifica dopo 1 delle 13 prove previste Pos. Squadra/Nazione/Auto Punti 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe Lopez (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1