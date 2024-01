A Toyota, atual campeã, lidera entre os construtores

A Toyota Gazoo Racing World Rally Team iniciou a temporada 2024 do Campeonato do Mundo de Ralis FIA (WRC) com um duplo pódio no Rali de Monte-Carlo, com Sébastien Ogier em segundo e Elfyn Evans em terceiro.

Tanto Ogier como Evans estiveram envolvidos numa emocionante batalha pela vitória ao longo de todo o evento, com os pilotos a enfrentarem um conjunto de condições desafiantes nas estradas de alcatrão dos Alpes franceses, ainda que, de um modo geral, estivessem mais secas do que o habitual.

Ogier assumiu a liderança de forma espetacular no sábado à tarde, quando registou o 700º (!) tempo mais rápido da sua carreira no WRC, e chegou ao último dia, no domingo, apenas 3,3 segundos atrás do primeiro classificado, Thierry Neuville (Hyundai). Apesar dos seus melhores esforços para garantir uma vitória recorde em Monte Carlo, Ogier e o seu copiloto Vincent Landais tiveram de se contentar com o segundo lugar no final, terminando 16,1 segundos atrás do vencedor.

Evans e o seu copiloto Scott Martin tiveram um excelente começo de temporada no início do rali, na quinta-feira à noite, assegurando uma liderança inicial que mantiveram até à manhã de sábado. Depois de marcar bons pontos no novo formato do campeonato, ao terminar o penúltimo dia em terceiro lugar, Evans continuou a acelerar a fundo no domingo, quando estavam em jogo pontos extra para os pilotos mais rápidos. Terminou em segundo lugar na classificação individual no domingo e em quarto na Power Stage no final do rali, terminando o fim de semana com 21 pontos e em terceiro lugar na classificação geral. Ogier, que foi segundo na Power Stage e terceiro mais rápido no domingo, está em segundo lugar com 24 pontos.

Takamoto Katsuta foi um dos vários pilotos apanhados numa curva gelada na manhã de sexta-feira, quando perdeu cinco minutos depois de uma derrapagem, mas mostrou um ritmo forte ao recuperar, juntamente com o copiloto Aaron Johnston, para o sétimo lugar da geral e terminar também em terceiro na Power Stage.

Com o segundo e terceiro lugares à geral, na classificação de Domingo e na Power Stage, a TGR-WRT lidera o Campeonato de Construtores por um ponto.

O GR Yaris Rally2 celebrou a sua estreia competitiva no WRC este fim de semana, com três dos quatro carros inscritos a completarem toda a distância do rali nas mãos de equipas clientes. Sami Pajari e Enni Mälkönen (Printsport) foram a equipa mais bem classificada no final do rali, ocupando o 12º lugar da geral e o quinto lugar na classe RC2.

O Chefe de Equipa Jari-Matti Latvala explicou: "No geral, foi um bom fim de semana para nós no início da época. É claro que estávamos a liderar o rali no início do fim de semana e as coisas pareciam muito boas. Depois as coisas mudaram um pouco e esperávamos poder recuperar hoje no último dia e conseguir a vitória. Penso que o Seb fez o que podia, mas parece que o Neuville teve um daqueles dias em que se pode atingir um nível totalmente novo como piloto. Mas foi uma grande batalha que foi emocionante para todos verem e no final marcámos pontos fortes como equipa para o campeonato de construtores. O Elfyn também mostrou um grande ritmo e confiança este fim de semana e penso que também foi inteligente no final para garantir alguns bons pontos."

Elfyn Evans disse: "Mostrámos este fim de semana que o potencial para vencer está lá, mas por alguma razão faltou-nos essa sensação no sábado à tarde. O domingo foi muito melhor. Houve novamente uma verdadeira mistura de condições, mas tivemos de continuar a esforçar-nos para marcar mais alguns pontos com o novo sistema e resultou bastante bem. Foi um fim de semana sólido. Queremos sempre ganhar, mas acima de tudo queria terminar este rali com pontos sólidos e foi o que fizemos. A longo prazo, queremos ganhar ralis e veremos o que é possível no próximo rali, na Suécia."

Sébastien Ogier acrescentou: "Acho que posso estar orgulhoso do meu fim de semana, tentei tudo o que podia. Foi uma semana difícil para mim, com uma grande montanha russa de emoções. Na segunda-feira tive de me despedir de alguém que era muito importante para mim e que me introduziu no desporto automóvel. O início do evento não foi fácil por muitas razões, por isso estou contente por termos conseguido manter-nos na luta durante todo o tempo e penso que foi uma batalha super emocionante para todos os fãs assistirem. No final, o Thierry foi mais rápido este fim de semana e mereceu ganhar. Ainda assim, consegui marcar pontos importantes para a equipa. É também o meu 15º Rali de Monte-Carlo e a 13ª vez que termino no pódio, por isso posso orgulhar-me do meu registo num rali tão exigente."

Takamoto Katsuta referiu: "O meu rali mudou depois do meu erro na sexta-feira de manhã, quando perdemos a oportunidade de lutar por um bom resultado, o que foi uma grande desilusão. Estou contente por ter conseguido trazer o carro para casa em sétimo lugar e também por ter conseguido alguns pontos extra no domingo e na Power Stage. O carro funcionou muito bem e gostei de o conduzir. Quando me senti confortável e os riscos não eram tão elevados por causa das condições, senti-me capaz de acelerar e os tempos foram bastante bons, o que é positivo. O próximo rali, na Suécia, é um dos meus ralis preferidos, por isso vou dar o meu melhor para conseguir um bom resultado." (Toyota)

Classificação final após 17 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 3:09:30,9 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 16,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 45,2 4 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 1:59,8 5 Fourmaux/Coria (F), Ford + 3:36,9 6 Mikkelsen/Eriksen (N), Hyundai + 5:34,6 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 8:28,5 8 Rossel/Dunand (F), Citroën + 10:29,8 9 Lopez/Vasguez (E), Škoda + 10:33,8 10 Gryazin/Aleksandrov (LT), Citroën + 10:45,2

Campeonato de Pilotos - classificação após 1 de 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Carro Pontos 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe Lopez (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1