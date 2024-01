Pepe Lopez surprend avec la Škoda Fabia

Le duo italien Mauro Miele/Luca Beltrame remporte haut la main la WRC Masters Cup pour les conducteurs de plus de 50 ans au volant de la Škoda Fabia RS Rally2. Oliver Solberg/Elliott Edmondson, non inscrits au classement du championnat du monde de la catégorie WRC2 au Monte-Carlo, ont compté parmi les plus rapides du peloton du Rallye2 au volant de la Škoda Fabia RS Rally2.

Au Rallye de Monte-Carlo, première course du Championnat du monde des rallyes FIA 2024 (25-28 janvier), Pepe López/David Vázquez ont mené leur Škoda Fabia RS Rally2 à la deuxième place. Lors de leur première apparition au championnat du monde avec la voiture de Rally2 de Mladá Boleslav, l'équipage espagnol a réalisé le meilleur temps de la catégorie WRC2 dans huit des 17 épreuves spéciales (ES).

Pepe López, triple vainqueur du Superchampionnat d'Espagne des rallyes, un mélange d'asphalte et de terre, a entamé sa première saison complète en WRC2 au Monte-Carlo. Le Madrilène de 28 ans utilise pour la première fois la Škoda Fabia RS Rally2 de Mapo Motorsport et son nouveau copilote David Vázquez. Lors du célèbre Rallye de Monte-Carlo, cette nouvelle combinaison a fait preuve d'une grande sérénité, comme s'ils évoluaient depuis des années au plus haut niveau.

Dès la première spéciale, López/Vázquez ont enchaîné les meilleurs temps en alternance avec le duo expérimenté Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov. Dimanche matin, ces deux équipages s'étaient succédé pas moins de huit fois en tête du classement général WRC2. Alors que les Espagnols étaient en tête après les deux spéciales d'ouverture nocturnes du jeudi soir, Gryazin/Aleksandrov avaient conservé l'avantage pour 1,3 seconde après l'étape du vendredi. 24 heures et 106 kilomètres de spéciales rapides plus tard, López/Vázquez avaient réduit l'écart à 0,2 seconde.

Puis, un troisième équipage s'est soudainement mêlé à la lutte pour la victoire en WRC2 : Les Français Yohan Rossel/Arnaud Dunand ont profité de leur expérience au Monte-Carlo pour se montrer plus discrets, avant de monter en puissance dans la journée de samedi. A l'arrivée de l'étape, Rossel/Dunand avaient rejoint les leaders du WRC2 à 6,9 secondes. Le duo français a entamé la dernière étape avec deux meilleurs temps dans sa catégorie, reprenant 12,5 secondes à Gryazin/Aleksandrov et les reléguant à la troisième place. Avant la dernière Power Stage, López/Vázquez étaient en tête du classement WRC2 à 0,9 seconde de Rossel/Dunand. Dans les 14,8 derniers kilomètres de ce début de saison enthousiasmant, les vainqueurs français du WRC2 ont prouvé qu'ils avaient définitivement trouvé leur rythme. Sur la route en partie verglacée menant au légendaire Col de Turini, Rossel/Dunand ont creusé un écart de 4,9 secondes sur le reste du peloton WRC2 et ont ravi la victoire au nez et à la barbe de López/Vázquez.

"Satisfaits ? Non !", a déclaré Pepe López pour résumer ses débuts en WRC. "Nous nous sommes battus pour la victoire et avons fait de notre mieux. Voyons comment la saison se déroule pour nous". Toujours est-il que le duo espagnol Škoda s'est assuré, grâce à son rythme exceptionnel, le " FORUM8 WRC2 Most Stage Wins Award " pour le plus grand nombre de meilleurs temps de leur catégorie.

Le Suédois Oliver Solberg et son copilote britannique Elliott Edmondson avaient décidé de ne pas s'inscrire au Rallye Monte-Carlo pour les points du championnat du monde WRC2. Sans devoir tenir compte du tableau du championnat du monde, ils se sont joyeusement mêlés à la lutte pour la tête de la catégorie Rallye2 le vendredi au volant de la Škoda Fabia RS Rally2 de l'équipe Toksport WRT soutenue par Škoda Motorsport. Deux crevaisons ont toutefois contraint l'équipe à immobiliser la voiture après l'étape 10 du samedi matin. "Nous n'avions pris qu'une roue de secours. Malheureusement, cela a entraîné notre abandon", a expliqué Solberg, 22 ans. Le duo anglo-suédois s'est montré le plus rapide en Rally2 dans quatre spéciales, mais il a terminé loin derrière.

Dans la WRC Masters Cup, réservée aux pilotes de plus de 50 ans, Mauro Miele et son copilote Luca Beltrame se sont imposés sans difficulté. Au volant de leur Škoda Fabia RS Rally2 de l'équipe Dream One, les Italiens ont mené du début à la fin et ont finalement remporté leur classement avec plus de neuf minutes d'avance.

La prochaine course du championnat du monde est le Rallye de Suède, qui se déroulera du 15 au 18 février. Sur les routes enneigées et verglacées de la région d'Umeå, Oliver Solberg et son copilote Elliott Edmondson tenteront de lancer leur attaque pour le titre WRC2 avec Toksport WRT.

