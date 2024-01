Pepe Lopez sorprende nella Škoda Fabia

Il duo italiano Mauro Miele/Luca Beltrame ha vinto la WRC Masters Cup per i piloti di 50 anni e oltre su una Škoda Fabia RS Rally2. Oliver Solberg/Elliott Edmondson, non iscritti alla categoria WRC2 a Monte Carlo, sono stati tra i più veloci nel settore Rally2 con la Škoda Fabia RS Rally2.

Al Rally di Monte Carlo, prima prova del Campionato del Mondo Rally FIA 2024 (25-28 gennaio), Pepe López/David Vázquez hanno portato la loro Škoda Fabia RS Rally2 al secondo posto. Alla loro prima apparizione nel WRC con la vettura Rally2 di Mladá Boleslav, l'equipaggio spagnolo ha ottenuto il miglior tempo nella categoria WRC2 su otto delle 17 prove speciali (SS).

Pepe López, tre volte vincitore del Supercampionato spagnolo di rally, che consiste in un mix di eventi su asfalto e su ghiaia, ha iniziato la sua prima stagione completa nel WRC2 a Monte Carlo. Per la prima volta, il 28enne madrileno si affida alla Škoda Fabia RS Rally2 iscritta da Mapo Motorsport e al suo nuovo copilota David Vázquez. Al famoso Rally di Monte Carlo, questa combinazione appena assemblata si è presentata serenamente come se avesse viaggiato ai massimi livelli per anni.

Fin dalla prima prova speciale, López/Vázquez si sono alternati con l'esperto duo Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov, facendo segnare un tempo più veloce dopo l'altro. Domenica mattina, questi due equipaggi si sono alternati in testa alla classifica generale del WRC2 per ben otto volte. Mentre gli spagnoli erano in testa dopo le due tappe notturne di apertura di giovedì sera, Gryazin/Aleksandrov hanno mantenuto il vantaggio di 1,3 secondi dopo la tappa di venerdì. 24 ore e 106 chilometri di prova speciale veloce dopo, López/Vázquez hanno ridotto il distacco a 0,2 secondi.

Poi un terzo equipaggio si è improvvisamente unito alla battaglia per la vittoria del WRC2: I francesi Yohan Rossel/Arnaud Dunand hanno sfruttato appieno la loro esperienza al Monte, inizialmente contenendosi e migliorando notevolmente, soprattutto nel corso della giornata di sabato. Al traguardo della tappa, Rossel/Dunand hanno ridotto il distacco dai leader del WRC2 a 6,9 secondi. Il duo francese ha iniziato l'ultima tappa con i due tempi di prova speciale più veloci della categoria, togliendo 12,5 secondi a Gryazin/Aleksandrov e relegandoli al terzo posto. La posizione di partenza prima dell'ultima Power Stage: López/Vázquez hanno guidato la classifica WRC2 in un batter d'occhio, con 0,9 secondi di vantaggio su Rossel/Dunand. Negli ultimi 14,8 km di questa emozionante apertura di stagione, i vincitori francesi del WRC2 hanno dimostrato di aver finalmente trovato il loro ritmo. Sulla strada in parte ghiacciata che porta al leggendario Col de Turini, Rossel/Dunand hanno staccato il resto del gruppo WRC2 di 4,9 secondi e hanno strappato la vittoria da sotto il naso di López/Vázquez.

"Soddisfatti? No!" ha detto Pepe López, riassumendo il suo debutto nel WRC. "Abbiamo lottato duramente per la vittoria e abbiamo fatto del nostro meglio. Vediamo come prosegue la stagione per noi". Dopo tutto, il duo spagnolo della Škoda si è assicurato il "FORUM8 WRC2 Most Stage Wins Award" per il maggior numero di tempi veloci nella sua categoria grazie al suo ritmo eccezionale.

Lo svedese Oliver Solberg e il suo copilota britannico Elliott Edmondson avevano deciso di non prendere punti nel WRC2 al Rally di Monte Carlo. Senza dover prestare attenzione alla classifica WRC, venerdì erano in lotta per la vetta della classe Rally2 con la Škoda Fabia RS Rally2 del team Toksport WRT, supportato da Škoda Motorsport. Tuttavia, due forature hanno costretto l'equipaggio a ritirare l'auto dopo la tappa 10 di sabato mattina. "Avevamo deliberatamente portato con noi solo una gomma di scorta. Purtroppo questo ci ha portato al ritiro", ha spiegato il 22enne Solberg. Sebbene il duo svedese-britannico abbia dimostrato di essere l'equipaggio più veloce di Rally2 su quattro prove speciali, alla fine ha concluso molto indietro.

Nella WRC Masters Cup, aperta ai piloti di età superiore ai 50 anni, Mauro Miele e il copilota Luca Beltrame si sono imposti apparentemente senza sforzo. A bordo della loro Škoda Fabia RS Rally2 del team Dream One, gli italiani hanno condotto dall'inizio alla fine e alla fine hanno vinto la loro classifica con un vantaggio di oltre nove minuti.

Il prossimo appuntamento del WRC in programma è il Rally di Svezia, dal 15 al 18 febbraio. Sulle strade innevate e ghiacciate della regione di Umeå, Oliver Solberg e il copilota Elliott Edmondson inizieranno il loro assalto al titolo WRC2 con Toksport WRT.

