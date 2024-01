Pepe Lopez surpreende no Škoda Fabia

No seu primeiro rali do WRC com o Škoda Fabia RS Rally2, a dupla espanhola Pepe López/David Vázquez termina em segundo lugar na prova de abertura da temporada do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA (WRC), depois de ter liderado inicialmente.

A dupla italiana Mauro Miele/Luca Beltrame venceu a WRC Masters Cup para pilotos com 50 anos ou mais num Škoda Fabia RS Rally2. Oliver Solberg/Elliott Edmondson, não inscritos na categoria WRC2 em Monte Carlo, estiveram entre os mais rápidos do pelotão de Rally2 no Škoda Fabia RS Rally2.

No Rali de Monte Carlo, primeira ronda do Campeonato do Mundo de Ralis FIA 2024 (25-28 de janeiro), Pepe López/David Vázquez conduziram o seu Škoda Fabia RS Rally2 ao segundo lugar. Na sua primeira participação no WRC com o carro de Rally2 de Mladá Boleslav, a equipa espanhola estabeleceu o tempo mais rápido na categoria WRC2 em oito das 17 etapas especiais (SS).

Pepe López, três vezes vencedor do Supercampeonato de Espanha de Ralis, que consiste numa mistura de provas em asfalto e gravilha, iniciou a sua primeira época completa no WRC2 em Monte Carlo. Pela primeira vez, o madrileno de 28 anos está a contar com o Škoda Fabia RS Rally2 inscrito pela Mapo Motorsport e o seu novo copiloto David Vázquez. No famoso Rali de Monte Carlo, este novo conjunto apresentou-se tão serenamente como se tivesse viajado ao mais alto nível durante anos.

Desde a primeira especial, López/Vázquez alternaram com a experiente dupla Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov para estabelecer um tempo rápido atrás do outro. No domingo de manhã, estas duas equipas tinham-se alternado no topo da classificação geral do WRC2 por nada menos que oito vezes. Enquanto os espanhóis estavam na frente após as duas etapas nocturnas de abertura na quinta-feira à noite, Gryazin/Aleksandrov mantinham a vantagem de 1,3 segundos após a etapa de sexta-feira. 24 horas e 106 quilómetros de etapa especial rápida depois, López/Vázquez reduziram a diferença para 0,2 segundos.

Foi então que uma terceira equipa se juntou subitamente à luta pela vitória no WRC2: Os franceses Yohan Rossel/Arnaud Dunand aproveitaram ao máximo a sua experiência no Monte, inicialmente retraindo-se e melhorando significativamente, especialmente ao longo do dia de sábado. No final da etapa, Rossel/Dunand tinham reduzido a diferença para os líderes do WRC2 para 6,9 segundos. A dupla francesa começou a última etapa com os dois melhores tempos de especial da sua categoria, tirando 12,5 segundos a Gryazin/Aleksandrov e relegando-os para o terceiro lugar. A posição de partida antes da última Power Stage: López/Vázquez lideram a classificação do WRC2 num piscar de olhos, com 0,9 segundos de vantagem sobre Rossel/Dunand. Nos últimos 14,8 quilómetros desta emocionante prova de abertura da temporada, os vencedores do WRC2 de França provaram que tinham finalmente encontrado o seu ritmo. Na subida, parcialmente gelada, para o lendário Col de Turini, Rossel/Dunand distanciaram-se do resto do pelotão WRC2 por 4,9 segundos e arrebataram a vitória debaixo do nariz de López/Vázquez.

"Satisfeito? Não!" disse Pepe López, resumindo a sua estreia no WRC. "Lutámos muito pela vitória e demos o nosso melhor. Vamos ver como a época continua para nós". Afinal, a dupla espanhola da Škoda garantiu o "FORUM8 WRC2 Most Stage Wins Award" pelo maior número de tempos mais rápidos na sua categoria, graças ao seu ritmo excecional.

O sueco Oliver Solberg e o seu copiloto britânico Elliott Edmondson tinham decidido não se registar para pontos WRC2 no Rali de Monte Carlo. Sem terem de prestar atenção à classificação do WRC, estavam na luta pelo topo da classe Rally2 na sexta-feira no Škoda Fabia RS Rally2 da equipa apoiada pela Škoda Motorsport, a Toksport WRT. No entanto, dois furos significaram que a equipa teve de retirar o carro após a etapa 10, na manhã de sábado. "Deliberadamente, só levámos um pneu sobresselente connosco. Infelizmente, isso levou-nos a abandonar", explicou Solberg, de 22 anos. Embora a dupla sueco-britânica tenha provado ser a equipa mais rápida do Rally2 em quatro etapas especiais, acabou por terminar muito atrás.

Na WRC Masters Cup, que está aberta a pilotos com 50 anos ou mais, Mauro Miele e o copiloto Luca Beltrame venceram sem qualquer esforço. No seu Škoda Fabia RS Rally2 da equipa Dream One, os italianos lideraram do princípio ao fim e acabaram por vencer a sua classificação com uma vantagem de mais de nove minutos.

A próxima ronda do WRC no programa é o Rali da Suécia, de 15 a 18 de fevereiro. Nas estradas nevadas e geladas da região de Umeå, Oliver Solberg e o copiloto Elliott Edmondson vão iniciar o seu ataque ao título WRC2 com a Toksport WRT.

Número do rali: 8

No final do Rali de Monte Carlo, Pepe López e o copiloto David Vázquez receberam o prémio inaugural 'FORUM8 WRC2 Most Stage Wins' pelo maior número de tempos de etapa mais rápidos. Com o seu Škoda Fabia RS Rally2, inscrito pela Mapo Motorsport, estabeleceram o tempo mais rápido em oito das 17 etapas especiais do 'Monte'. (Škoda)