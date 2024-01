Rossel remporte le WRC2 au volant de sa Citroën

En terminant premier et deuxième de l'édition 2023, Rossel et Gryazin avaient pour objectif de réitérer leur exploit et de rivaliser avec le peloton très disputé du WRC2, qui accueillait cette année un nouveau constructeur. Les pilotes officiels de Citroën Racing ont maintenu le suspense tout au long du rallye, se battant dans les trois premiers et s'assurant les meilleurs temps et les positions au classement général.

L'expertise des équipes de Citroën Racing et de DG Sport Compétition leur a permis de tirer le meilleur parti de leur C3 Rally2 sur les spéciales mythiques mais difficiles du Rallye Monte-Carlo, comme Bayons/Bréziers, avec le fameux col des Tourniquets et son feu d'artifice. Leurs courses quasi parfaites dans la boue, les sections parfois boueuses et les taches de gel occasionnelles leur ont permis d'établir sept meilleurs temps, six pour Rossel et un pour Gryazin.

Leur attaque implacable contre la Skoda de Pepe Lopez pour la victoire a duré jusqu'à la dernière spéciale, le col de Turini, et a donné lieu à une lutte acharnée. Le dernier jour du Rallye Monte-Carlo, Rossel et Dunand ont célébré une brillante performance en signant tous les meilleurs temps du dimanche, après être partis le matin 15 secondes derrière Gryazin et Aleksandrov. A seulement un neuvième de seconde du leader, Rossel et Dunand ont réalisé une course parfaite en entrant dans la Power Stage. Ils ont ensuite remporté le Rallye Monte-Carlo avec quatre secondes d'avance sur le deuxième. Gryazin et Aleksandrov, qui ont démontré leur talent tout au long du rallye, ont pris la troisième place.

Yohan Rossel a déclaré : "Remporter le Rallye Monte-Carlo de cette manière est un début incroyable pour la saison 2024, au sommet du Col de Turini dans la dernière spéciale, c'est une sensation particulière. L'équipe a fait un travail formidable. Nous avions travaillé dur pendant le rallye, nous étions prêts et cela a porté ses fruits. Dans la lutte pour la victoire, nous n'avons jamais abandonné et nous en sommes très heureux".

Nikolay Gryazin a commenté : "Tout d'abord, je voudrais féliciter mes coéquipiers Yohan et Arnaud ! Ils ont vécu une dernière journée incroyable, chapeau bas ! Je suis heureux de l'avoir comme coéquipier, car j'ai beaucoup à apprendre de lui. Dans l'ensemble, je suis satisfait du résultat. Travailler avec les personnes qui ont fait la grandeur de Citroën au fil des ans est une expérience étonnante. DG Sport a fait un travail impeccable tout au long de l'épreuve". (Citroën)