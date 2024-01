Rossel vince il WRC2 con la Citroën

Gli equipaggi ufficiali di Citroën Racing Yohan Rossel/Arnaud Dunand e Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov hanno lottato per la vittoria nel WRC2 al 92° Rally Monte-Carlo con la Citroen C3 Rally2, con Rossel in vantaggio.

Arrivati primi e secondi nell'edizione 2023, Rossel e Gryazin volevano ripetere i loro successi e affrontare il settore altamente competitivo del WRC2, che quest'anno ha accolto un nuovo costruttore. I piloti ufficiali di Citroën Racing hanno mantenuto alta la tensione per tutta la durata del rally, lottando tra i primi tre e ottenendo i tempi e le posizioni più veloci nella classifica generale.

L'esperienza dei team Citroën Racing e DG Sport Compétition ha permesso loro di ottenere il meglio dalle loro C3 Rally2 sulle leggendarie ma difficili tappe del Rally di Monte Carlo, come Bayons/Bréziers, con il famoso passaggio dei Tourniquets e i suoi fuochi d'artificio. Le loro corse quasi perfette attraverso lo sterrato, i tratti a volte fangosi e le occasionali chiazze di gelo hanno permesso loro di ottenere sette tempi veloci, sei per Rossel e uno per Gryazin.

Il loro attacco incessante alla Skoda di Pepe Lopez per la vittoria è durato fino all'ultima tappa, il Col de Turini, e ha dato vita a una battaglia molto combattuta. Nella giornata conclusiva del Rally Monte-Carlo, Rossel e Dunand hanno festeggiato una prestazione brillante, facendo segnare tutti i tempi più veloci della domenica dopo essere partiti 15 secondi dietro Gryazin e Aleksandrov al mattino. A un solo nono di secondo dai leader, Rossel e Dunand hanno fatto una prova perfetta quando sono entrati nella Power Stage. Hanno poi vinto il Rally di Monte-Carlo con un vantaggio di quattro secondi sul secondo classificato. Gryazin e Aleksandrov, che hanno dimostrato la loro abilità durante tutto il rally, hanno conquistato il terzo posto.

Yohan Rossel ha dichiarato: "Vincere il Rally Monte-Carlo in questo modo è un inizio incredibile per la stagione 2024, sulla cima del Col de Turini nella prova speciale finale è una sensazione speciale. La squadra ha fatto un ottimo lavoro. Abbiamo lavorato duramente durante il rally, eravamo pronti e questo ci ha ripagato. Non abbiamo mai mollato nella lotta per la vittoria e siamo molto contenti di questo".

Nikolay Gryazin ha commentato: "Innanzitutto, vorrei congratularmi con i miei compagni di squadra Yohan e Arnaud! Hanno fatto un'ultima giornata incredibile, tanto di cappello! Sono felice di avere lui come compagno di squadra, perché posso imparare molto da lui. Nel complesso, sono soddisfatto del risultato. Lavorare con le persone che hanno reso grande Citroën nel corso degli anni è un'esperienza straordinaria. DG Sport ha svolto un lavoro impeccabile durante tutto l'evento". (Citroën)