Rossel vence o WRC2 com o Citroën

As equipas oficiais da Citroën Racing, Yohan Rossel/Arnaud Dunand e Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov, lutaram pela vitória no WRC2 no 92º Rali de Monte-Carlo com o Citroën C3 Rally2, com Rossel a levar a melhor.

Primeiro e segundo classificados na edição de 2023, Rossel e Gryazin queriam repetir os seus sucessos e enfrentar o altamente competitivo WRC2, que este ano acolheu um novo construtor. Os pilotos oficiais da Citroën Racing mantiveram a tensão elevada durante todo o rali, lutando entre os três primeiros e assegurando os tempos mais rápidos e as posições na classificação geral.

A perícia das equipas Citroën Racing e DG Sport Compétition permitiu-lhes tirar o melhor partido do seu C3 Rally2 nas lendárias mas difíceis etapas do Rali de Monte Carlo, como Bayons/Bréziers, com a sua famosa passagem dos torniquetes e o seu fogo de artifício. Os seus percursos quase perfeitos nos troços de terra batida, por vezes lamacentos e com algumas manchas de gelo, permitiram-lhes obter sete tempos mais rápidos, seis para Rossel e um para Gryazin.

O seu ataque implacável ao Skoda de Pepe Lopez pela vitória durou até à última etapa, o Col de Turini, e proporcionou uma batalha feroz. No último dia do Rali de Monte-Carlo, Rossel e Dunand celebraram um desempenho brilhante, estabelecendo todos os tempos mais rápidos no domingo, depois de terem começado 15 segundos atrás de Gryazin e Aleksandrov de manhã. A apenas um nono de segundo dos líderes, Rossel e Dunand fizeram uma corrida perfeita quando entraram na Power Stage. Venceram o Rali de Monte-Carlo com uma vantagem de quatro segundos sobre o segundo classificado. Gryazin e Aleksandrov, que demonstraram as suas capacidades ao longo de todo o rali, ficaram em terceiro lugar.

Yohan Rossel afirmou: "Ganhar o Rali de Monte-Carlo desta forma é um começo incrível para a época de 2024, no cume do Col de Turini, na última etapa especial, é uma sensação especial. A equipa fez um excelente trabalho. Trabalhámos arduamente durante o rali, estávamos preparados e isso valeu a pena. Nunca desistimos na luta pela vitória e estamos muito satisfeitos com isso."

Nikolay Gryazin comentou: "Em primeiro lugar, gostaria de felicitar os meus companheiros de equipa Yohan e Arnaud! Tiveram um último dia incrível, é de tirar o chapéu! Estou contente por tê-lo como companheiro de equipa, pois posso aprender muito com ele. No geral, estou contente com o resultado. Trabalhar com as pessoas que tornaram a Citroën grande ao longo dos anos é uma experiência fantástica. A DG Sport fez um trabalho impecável durante todo o evento." (Citroën)