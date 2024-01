Fabio Schwarz: Campeonato del Mundo Junior de Rallyes 2024

Como preparación para su primer rally en Suecia, Fabio correrá el Rally del Ártico en el norte de Finlandia a principios de febrero. El austriaco Bernhard Ettel volverá a ocupar el asiento del copiloto.

Fabio Schwarz tiene grandes planes para 2024. Quiere imponerse en el campo de salida del Junior WRC, que es más fuerte de lo que ha sido en años con 24 vehículos inscritos. Su objetivo es aprender todo lo posible. Como el año pasado, contará con el apoyo de su experimentado copiloto austriaco Bernhard Ettel en su Ford Fiesta Rally3 inscrito por M-Sport.

Fabio disputará cinco rallyes en el Junior WRC: Suecia, Croacia, Cerdeña, Finlandia y el Rally Acrópolis en Grecia. Como preparación para el rally de Suecia, que tendrá lugar del 15 al 18 de febrero en los alrededores de Umeå, en el norte de Suecia, el piloto de 18 años disputará el Rally del Ártico, en el norte de Finlandia, del 2 al 3 de febrero, ya que, al igual que en Suecia, se espera mucha nieve y hielo en esta época del año.

"Ya corrí los rallies de Croacia y Cerdeña el año pasado en WRC3, así que ya conozco un poco las rutas. Suecia, Finlandia y Acrópolis serán territorio completamente nuevo para mí", explica Fabio Schwarz. "Aunque pude adquirir algo de experiencia en la conducción sobre hielo y nieve en la escuela de rallyes de mi padre en Finlandia, nunca antes he pilotado un rallye sobre nieve. Por eso espero que podamos probar todo lo posible en el Ártico para estar lo mejor preparados posible para Suecia", afirma el piloto de 18 años.

Fabio tendrá que demostrar de qué está hecho en el Arctic Rally. Grandes nombres del rally estarán en la salida, como los pilotos del WRC Elfyn Evans y Kalle Rovanperä o el ex campeón Jari-Matti Latvala. Hay 19 coches inscritos en el Junior WRC, todos ellos conduciendo el mismo coche Rally3. La prueba, de dos días de duración, recorrerá un total de unos 200 kilómetros de etapas conocidas y nuevas, tradicionalmente celebradas en rápidas carreteras forestales y de pueblo, similares a las del rally del WRC en la región septentrional de Suecia, alrededor de Umeå. Habrá 56 equipos de 27 países en la salida, incluidos grandes nombres como Oliver Solberg, Kalle Rovanperä y Ott Tänak.

"2024 será un año de aprendizaje para mí. Quiero conocer bien las rutas y ganar experiencia. Pero también tengo muchas ganas de poder competir con los mejores pilotos del mundo, aunque obviamente no estemos en la misma categoría", dice Schwarz sobre su programa de rallyes. "Un incentivo especial para lograr buenos resultados en el Junior WRC es también el hecho de que el ganador obtiene cuatro rondas en el WRC2 con un Ford Fiesta Rally2 para 2025", añade. "Estoy muy ilusionado con mi primera temporada en el Campeonato del Mundo Junior de Rallyes y me gustaría dar las gracias a todos mis socios, a la Asociación Alemana de Pilotos Deportivos y a la Fundación Deportiva ADAC. No estaría donde estoy hoy sin su apoyo y patrocinio."

Programa de rallyes de Fabio para 2024

Rally del Ártico (02.-03.02.)

Rally de Suecia (15-18 de febrero)

Rally de Croacia (18-21 de abril)

Rally de Cerdeña (30.05.-02.06.)

Rally de Finlandia (01.-04.08.)

Rally Acrópolis (05.-08.09.)