Fabio Schwarz : Championnat du monde des rallyes juniors 2024

Pour se préparer à son premier rallye en Suède, Fabio participera début février à l'Arctic Rallye dans le nord de la Finlande. L'Autrichien Bernhard Ettel prendra à nouveau place sur le siège du copilote.

Fabio Schwarz a de grandes ambitions pour 2024. Il veut s'imposer dans le peloton de départ du Junior-WRC, qui, avec 24 véhicules inscrits, n'a plus été aussi fort depuis des années. Son objectif est d'apprendre le plus possible. Comme l'an dernier, il sera assisté par l'expérimenté copilote autrichien Bernhard Ettel au volant de la Ford Fiesta Rally3 de M-Sport.

Fabio participera à cinq rallyes en WRC junior : Suède, Croatie, Sardaigne, Finlande ainsi que le Rallye de l'Acropole en Grèce. Pour se préparer au Rallye de Suède, qui se déroulera du 15 au 18 février autour d'Umeå, dans le nord de la Suède, le jeune homme de 18 ans participera au Rallye Arctique, dans le nord de la Finlande, du 2 au 3 février, car, comme en Suède, il faut s'attendre à beaucoup de neige et de glace à cette période de l'année.

"J'ai déjà participé aux rallyes de Croatie et de Sardaigne l'année dernière en WRC3, donc je connais déjà un peu les parcours. La Suède, la Finlande et l'Acropole seront des terres inconnues pour moi", explique Fabio Schwarz. "Certes, j'ai pu acquérir une certaine expérience de la conduite sur glace et sur neige à l'école de rallye de mon père en Finlande, mais je n'ai encore jamais participé à un rallye sur neige. J'espère donc que l'Arctic nous permettra d'essayer le plus de choses possible afin d'être aussi bien préparé que possible pour la Suède", explique le jeune homme de 18 ans.

Dès le Rallye Arctic, Fabio devra montrer ce qu'il a dans le ventre. De grands noms du rallye seront au départ, comme les pilotes WRC Elfyn Evans et Kalle Rovanperä ou l'ancien champion Jari-Matti Latvala. Dix-neuf voitures sont inscrites au championnat du monde junior, toutes sur la même voiture de Rally3. Pendant deux jours, le rallye se déroulera sur des spéciales connues et nouvelles pour un total d'environ 200 kilomètres de classement, qui se déroulent traditionnellement sur des routes rapides de forêt et de village, comme le rallye WRC dans la région d'Umeå, au nord de la Suède. Il y aura 56 équipes de 27 pays au départ, dont les plus grands noms comme Oliver Solberg, Kalle Rovanperä et Ott Tänak.

"2024 sera une année d'apprentissage pour moi. Je veux bien connaître les parcours et acquérir de l'expérience. Mais je suis aussi très impatient de pouvoir me mesurer aux meilleurs pilotes du monde, même si nous ne courons évidemment pas dans la même catégorie", déclare Schwarz à propos de son programme de rallye. "Une motivation particulière pour obtenir de bons résultats en WRC junior est aussi que le vainqueur obtiendra quatre manches en WRC2 avec une Ford Fiesta Rally2 pour 2025", ajoute-t-il. "Je suis très heureux de participer à ma première saison en championnat du monde des rallyes juniors et je tiens à remercier tous mes partenaires, le Deutscher Sportfahrer Kreis et l'ADAC Stiftung Sport. Sans votre soutien et vos encouragements, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui".

Programme des rallyes de Fabio en 2024

Arctic Rallye (02.-03.02.)

Rallye de Suède (15-18.02.)

Rallye de Croatie (18.-21.04.)

Rallye de Sardaigne (30.05.-02.06.)

Rallye de Finlande (01.-04.08.)

Rallye de l'Acropole (05.-08.09.)