Fabio Schwarz: Campionato del Mondo Rally Junior 2024

Fabio Schwarz parteciperà per la prima volta al Campionato del Mondo Rally Junior nel 2024. Quest'anno il figlio diciottenne della leggenda del rally Armin Schwarz parteciperà al JWRC in cinque gare.

In preparazione al suo primo rally in Svezia, Fabio guiderà l'Arctic Rally nel nord della Finlandia all'inizio di febbraio. L'austriaco Bernhard Ettel tornerà al posto di copilota.

Fabio Schwarz ha grandi progetti per il 2024. Vuole affermarsi nel campo di partenza del Junior WRC, che con 24 veicoli iscritti è più forte di quanto non sia stato negli ultimi anni. Il suo obiettivo è imparare il più possibile. Come l'anno scorso, sarà affiancato dal suo esperto copilota austriaco Bernhard Ettel nella sua Ford Fiesta Rally3 iscritta da M-Sport.

Fabio disputerà cinque rally nel Junior WRC: Svezia, Croazia, Sardegna, Finlandia e il Rally dell'Acropoli in Grecia. In preparazione al rally di Svezia, che si svolgerà dal 15 al 18 febbraio nei dintorni di Umeå, nel nord della Svezia, il 18enne guiderà l'Arctic Rally nel nord della Finlandia dal 2 al 3 febbraio, dato che, come in Svezia, in questo periodo dell'anno ci si può aspettare molta neve e ghiaccio.

"Ho già corso i rally in Croazia e Sardegna l'anno scorso nel WRC3, quindi conosco già un po' i percorsi. Svezia, Finlandia e Acropoli saranno un territorio completamente nuovo per me", spiega Fabio Schwarz. "Anche se ho potuto fare un po' di esperienza di guida su ghiaccio e neve nella scuola di rally di mio padre in Finlandia, non ho mai guidato un rally sulla neve prima d'ora. Per questo spero che potremo provare il più possibile nell'Artico per essere preparati al meglio per la Svezia", dice il 18enne.

Fabio dovrà dimostrare di che pasta è fatto al Rally Artico. Al via ci saranno grandi nomi del rally, come i piloti del WRC Elfyn Evans e Kalle Rovanperä o l'ex campione Jari-Matti Latvala. Sono 19 le vetture iscritte allo Junior WRC, tutte alla guida della stessa vettura Rally3. L'evento di due giorni coprirà un totale di circa 200 chilometri di tappe familiari e nuove, che si svolgeranno tradizionalmente su veloci strade forestali e di paese, simili al rally WRC nella regione settentrionale svedese intorno a Umeå. Al via ci saranno 56 squadre provenienti da 27 Paesi, tra cui grandi nomi come Oliver Solberg, Kalle Rovanperä e Ott Tänak.

"Il 2024 sarà per me un anno di apprendimento. Voglio conoscere bene i percorsi e fare esperienza. Ma non vedo l'ora di poter competere con i migliori piloti del mondo, anche se ovviamente non siamo nella stessa classe", dice Schwarz a proposito del suo programma di rally. "Un incentivo speciale per ottenere buoni risultati nel Junior WRC è anche il fatto che il vincitore ottiene quattro gare nel WRC2 con una Ford Fiesta Rally2 per il 2025", aggiunge. "Non vedo l'ora di iniziare la mia prima stagione nel Campionato del Mondo Rally Junior e vorrei ringraziare tutti i miei partner, l'Associazione Tedesca Piloti Sportivi e la Fondazione Sportiva ADAC. Non sarei dove sono oggi senza il vostro sostegno e la vostra sponsorizzazione".

Il programma di Fabio per il 2024

Rally Artico (02.-03.02.)

Rally di Svezia (15-18 febbraio)

Rally di Croazia (18-21 aprile)

Rally di Sardegna (30.05.-02.06.)

Rally di Finlandia (01.-04.08.)

Rally dell'Acropoli (05.-08.09.)