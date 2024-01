Fabio Schwarz: Campeonato do Mundo de Ralis Júnior 2024

Fabio Schwarz vai competir no Campeonato do Mundo de Ralis Júnior pela primeira vez em 2024. Este ano, o filho de 18 anos da lenda dos ralis Armin Schwarz tem cinco provas no programa do JWRC.

Em preparação para o seu primeiro rali na Suécia, Fabio vai conduzir o Rali Ártico no norte da Finlândia no início de fevereiro. O austríaco Bernhard Ettel voltará a ocupar o lugar de copiloto.

Fabio Schwarz tem grandes planos para 2024. Ele quer afirmar-se no campo de partida do WRC Júnior, que é mais forte do que tem sido nos últimos anos, com 24 veículos registados. O seu objetivo é aprender o mais possível. Tal como no ano passado, será apoiado pelo seu experiente copiloto austríaco Bernhard Ettel no seu Ford Fiesta Rally3 inscrito pela M-Sport.

Fabio irá disputar cinco ralis no WRC Júnior: Suécia, Croácia, Sardenha, Finlândia e o Rali da Acrópole na Grécia. Em preparação para o rali da Suécia, que se realiza de 15 a 18 de fevereiro em torno de Umeå, no norte da Suécia, o jovem de 18 anos vai conduzir o Rali do Ártico, no norte da Finlândia, de 2 a 3 de fevereiro, uma vez que, tal como na Suécia, é de esperar muita neve e gelo nesta altura do ano.

"Já conduzi os ralis na Croácia e na Sardenha no ano passado no WRC3, por isso já conheço um pouco os trajectos. A Suécia, a Finlândia e a Acrópole serão territórios completamente novos para mim", explica Fabio Schwarz. "Embora tenha adquirido alguma experiência de condução no gelo e na neve na escola de rali do meu pai na Finlândia, nunca conduzi um rali na neve. É por isso que espero que possamos experimentar o máximo possível no Ártico para estarmos tão bem preparados quanto possível para a Suécia", diz o jovem de 18 anos.

Fabio vai ter de mostrar o que vale no Rali do Ártico. Grandes nomes dos ralis estarão à partida, como os pilotos do WRC Elfyn Evans e Kalle Rovanperä ou o antigo campeão Jari-Matti Latvala. Há 19 carros inscritos no WRC Júnior, todos eles a conduzir o mesmo carro Rally3. O evento de dois dias cobrirá um total de cerca de 200 quilómetros de etapas conhecidas e novas, tradicionalmente realizadas em estradas rápidas de florestas e aldeias, semelhantes ao rali WRC na região norte da Suécia em torno de Umeå. Estarão à partida 56 equipas de 27 países, incluindo grandes nomes como Oliver Solberg, Kalle Rovanperä e Ott Tänak.

"2024 será um ano de aprendizagem para mim. Quero conhecer bem os percursos e ganhar experiência. Mas também estou ansioso por poder competir com os melhores pilotos do mundo, mesmo que obviamente não estejamos na mesma classe", diz Schwarz sobre o seu programa de rali. "Um incentivo especial para alcançar bons resultados no WRC Júnior é também o facto de o vencedor receber quatro rondas no WRC2 com um Ford Fiesta Rally2 para 2025", acrescenta. "Estou realmente ansioso pela minha primeira época no Campeonato do Mundo de Ralis Júnior e gostaria de agradecer a todos os meus parceiros, à Associação Alemã de Pilotos Desportivos e à Fundação ADAC Sports. Não estaria onde estou hoje sem o vosso apoio e patrocínio."

Programa de rali de Fabio para 2024

Rali do Ártico (02.-03.02.)

Rali da Suécia (15-18 de fevereiro)

Rali da Croácia (18-21 de abril)

Rali da Sardenha (30.05.-02.06.)

Rali da Finlândia (01.-04.08.)

Rali da Acrópole (05.-08.09.)