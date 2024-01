Ogier se quita el sombrero ante Neuville, ganador en Montecarlo De Toni Hoffmann wrc Sébastien Ogier, nueve veces ganador del Rally de Montecarlo, elogió el segundo éxito de su rival Thierry Neuville en el inicio de la temporada del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA (WRC) la semana pasada. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

El piloto de Toyota Ogier hizo honor a la actuación de Neuville durante la mayor parte de la prueba, pero finalmente no tuvo respuesta al ritmo del belga en la última jornada, que terminó con los tres mejores tiempos aún posibles y una actuación dominante del ganador Neuville.



Tras la prueba, el ocho veces campeón Ogier, que se quedó a 16,1 segundos de la victoria, declaró: "Me quito el sombrero ante Thierry, ha hecho un gran rally y se merecía esta victoria. Tuvo una gran velocidad durante toda la prueba. Las diferencias eran siempre pequeñas, pero al final se nos fueron de las manos. Creo que ha sido una lucha muy bonita y los aficionados han disfrutado mucho viéndola".



Hablando de su propia actuación, Ogier dijo: "Aún así he ganado este rally nueve veces y eso es más que nadie. Estoy orgulloso de cómo he pilotado y de cómo he competido este fin de semana; el segundo puesto sigue siendo un resultado muy bueno. Ya sabéis lo que siento por este rally, me encanta y me encantan los aficionados de aquí. Es algo especial".



La victoria de Neuville fue un resultado perfecto, ya que sumó los siete puntos máximos de la nueva clasificación dominical y los cinco puntos extra del Power Stage a sus 18 puntos por liderar el sábado por la tarde en los Alpes franceses.