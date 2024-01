Ogier tire son chapeau à Neuville, vainqueur du Monte-Carlo

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand wrc La semaine dernière, Sébastien Ogier, neuf fois vainqueur du Rallye Monte-Carlo, a salué le deuxième succès de son rival Thierry Neuville lors de l'ouverture de la saison du Championnat du monde des rallyes FIA (WRC).

Le pilote Toyota Ogier a honoré la performance de Neuville pendant la majeure partie de l'épreuve, mais n'a finalement pas eu de réponse au rythme du Belge lors de la dernière journée, qui s'est terminée avec les trois meilleurs temps encore possibles et une performance dominante du vainqueur Neuville.



Après l'événement, l'octuple champion Ogier, qui est resté à 16,1 secondes de la place d'honneur, a déclaré : "Chapeau à Thierry, il a fait un grand rallye et il mérite cette victoire. Il a eu une forte vitesse tout au long de l'épreuve. Les écarts ont toujours été faibles, mais à la fin, ils sont allés dans la mauvaise direction pour nous. Je pense que c'était vraiment une belle bataille et que les fans ont vraiment apprécié de la suivre".



A propos de sa propre performance, Ogier a déclaré : "J'ai quand même gagné ce rallye neuf fois et c'est plus que n'importe qui d'autre. Je suis fier de la façon dont j'ai conduit et dont j'ai abordé ce week-end - la deuxième place est toujours un très bon résultat. Vous connaissez mes sentiments sur ce rallye, je l'aime et j'aime les fans ici. C'est quelque chose de spécial".



La victoire de Neuville était parfaite puisqu'il a ajouté les sept points maximum du nouveau classement du dimanche et les cinq points de bonus de la Power Stage à ses 18 points de leader du samedi soir dans les Alpes françaises.