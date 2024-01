Ogier si toglie il cappello davanti al vincitore di Monte Carlo Neuville

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco wrc Il nove volte vincitore del Rally di Monte Carlo, Sébastien Ogier, ha elogiato il secondo successo del suo rivale Thierry Neuville nell'apertura della stagione del FIA World Rally Championship (WRC) la scorsa settimana.

Il pilota della Toyota Ogier ha onorato le prestazioni di Neuville per la maggior parte dell'evento, ma alla fine non ha saputo rispondere al ritmo del belga nell'ultima giornata, che si è conclusa con i tre migliori tempi ancora possibili e una prestazione dominante del vincitore Neuville.



Dopo l'evento, l'otto volte campione Ogier, a 16,1 secondi dalla vittoria, ha dichiarato: "Tanto di cappello a Thierry, ha fatto un grande rally e ha meritato questa vittoria. Ha avuto una forte velocità per tutto l'evento. I distacchi erano sempre minimi, ma alla fine sono andati nella direzione sbagliata per noi. Penso che sia stata una bella battaglia e che i tifosi si siano divertiti molto a guardarla".



Parlando della propria prestazione, Ogier ha detto: "Ho vinto questo rally ancora nove volte, più di chiunque altro. Sono orgoglioso di come ho guidato e di come ho gareggiato questo fine settimana: il secondo posto è comunque un ottimo risultato. Sapete cosa penso di questo rally, lo adoro e adoro i fan qui. È qualcosa di speciale".



La vittoria di Neuville è stata un risultato perfetto, in quanto ha aggiunto i sette punti massimi della nuova classifica della domenica e i cinque punti bonus della Power Stage ai suoi 18 punti per la leadership di sabato sera sulle Alpi francesi.