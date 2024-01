Ogier tira o chapéu ao vencedor de Monte Carlo, Neuville

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German wrc Sébastien Ogier, nove vezes vencedor do Rali de Monte Carlo, elogiou o segundo sucesso do seu rival Thierry Neuville na abertura da época do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) da FIA, na semana passada.

O piloto da Toyota, Ogier, honrou o desempenho de Neuville durante a maior parte do evento, mas acabou por não ter resposta para o ritmo do belga no último dia, que terminou com os três melhores tempos ainda possíveis e um desempenho dominante do vencedor Neuville.



Após a prova, o octacampeão Ogier, que ficou a 16,1 segundos da vitória, disse: "Tiremos o chapéu ao Thierry, ele fez um grande rali e mereceu esta vitória. Ele teve uma grande velocidade durante toda a prova. As diferenças foram sempre pequenas, mas no final foram na direção errada para nós. Penso que foi uma luta muito boa e os fãs gostaram muito de a ver".



Falando sobre o seu próprio desempenho, Ogier disse: "Ainda ganhei este rali nove vezes e isso é mais do que qualquer outra pessoa. Estou orgulhoso da forma como conduzi e competi este fim de semana - o segundo lugar continua a ser um resultado muito bom. Sabem o que sinto por este rali, adoro-o e adoro os adeptos. É algo especial".



A vitória de Neuville foi um resultado perfeito, uma vez que somou o máximo de sete pontos da nova classificação de domingo e os cinco pontos de bónus da Power Stage aos seus 18 pontos por ter liderado a etapa de sábado à noite nos Alpes franceses.