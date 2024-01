La Sardegna introduce un nuovo rally di 48 ore

Il formato compatto sperimentale sarà testato in occasione della prova italiana del Campionato del Mondo Rally (WRC) sull'isola mediterranea della Sardegna, con tutte le 16 tappe da completare nell'arco di 48 ore.

Il Sardegna (30 maggio - 02 giugno 2024) è il primo evento a testare una nuova struttura "basata sulle nuove linee guida della FIA a partire dal 2025" per rendere i rally più brevi dal punto di vista operativo, come suggerito da alcuni piloti e addetti ai lavori.

Il tradizionale formato "a quadrifoglio", che prevedeva tre tappe due volte al giorno con un servizio in mezzo, è stato eliminato, anche se l'evento si terrà comunque in una località completamente centralizzata: Alghero ospiterà ancora una volta il parco assistenza, dopo che l'anno scorso aveva fatto base sulla costa orientale della Sardegna, a Olbia.

Il nuovo design dell'evento prevede lo shakedown il venerdì mattina, seguito da due tappe nel pomeriggio, che saranno disputate due volte, con un solo raggruppamento, senza zone di montaggio pneumatici o assistenza nel mezzo.

Sabato mattina, Tempo Pausania e Tula saranno percorse due volte in coppia, con un solo raggruppamento in mezzo, seguite da una zona di montaggio pneumatici e poi da un'altra coppia di tappe percorse due volte di seguito: Monte Lerno e Coiluna-Loelle, sempre con un solo raggruppamento in mezzo.

Il rally si conclude con un percorso domenicale più tradizionale: Cala Flumini e Sassari vengono completate due volte ciascuna, con Sassari che viene conteggiata come power stage finale.

In totale saranno percorsi 266,48 chilometri nel miglior tempo.