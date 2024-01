A Sardenha apresenta um novo rali de 48 horas

O formato compacto experimental será testado na ronda italiana do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), na ilha mediterrânica da Sardenha, com todas as 16 etapas a serem cumpridas em 48 horas.

A Sardenha (30 de maio a 2 de junho de 2024) é a primeira prova a testar uma nova estrutura de prova "baseada nas novas directrizes da FIA a partir de 2025" para tornar os ralis mais curtos do ponto de vista operacional, tal como sugerido por alguns pilotos e especialistas.

O formato tradicional de "trevo", com três etapas disputadas duas vezes por dia, com um serviço no meio, foi eliminado, embora o evento continue a realizar-se num local totalmente centralizado: Alghero voltará a acolher o parque de assistência, depois de, no ano passado, ter estado sediado na costa leste da Sardenha, em Olbia.

A nova configuração do evento prevê o shakedown na manhã de sexta-feira, seguido de duas etapas à tarde, que serão disputadas duas vezes, com apenas um reagrupamento, sem zona de montagem de pneus ou assistência intermédia.

No sábado de manhã, Tempo Pausania e Tula serão percorridas duas vezes como um par, com apenas um reagrupamento entre elas, seguidas de uma zona de montagem de pneus e depois outro par de etapas percorridas duas vezes seguidas: Monte Lerno e Coiluna-Loelle, novamente com apenas um reagrupamento entre elas.

O rali termina com um percurso mais tradicional de domingo: Cala Flumini e Sassari são percorridas duas vezes cada uma, sendo Sassari contada como a última etapa de potência.

No total, serão percorridos 266,48 quilómetros no melhor tempo.