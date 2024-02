Abiteboul/Hyundai : "Nous avons montré notre potentiel".

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Hyundai Le président et chef de l'équipe Hyundai, Cyril Abiteboul, a déclaré que la victoire au Rallye Monte-Carlo la semaine dernière avait révélé le véritable potentiel de la i20 N Rally1 Hybrid fortement remaniée de l'équipe. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

La voiture construite à Alzenau, en Basse-Franconie (près de Hanau), a dominé le début de la saison dans les Alpes françaises. Thierry Neuville a ramené sa voiture avec un score parfait de 30 points, après avoir mené le peloton à la fin de la journée de samedi, puis remporté les trois étapes du super dimanche et s'être assuré les cinq points de bonus de la Power Stage.



Ott Tänak, de retour chez Hyundai, a permis à deux Hyundai de se classer parmi les quatre premières, et Andreas Mikkelsen a obtenu un bon résultat en terminant sixième pour sa première participation au volant d'une i20.



Abiteboul a déclaré : "Nous n'en avons pas beaucoup parlé, mais la voiture a beaucoup changé depuis l'an dernier, car nous avons compris comment la régler et comment exprimer tout son potentiel sur un week-end. Une victoire au Monte-Carlo est sur la liste de souhaits de tous ceux qui travaillent dans le sport automobile. En tant qu'équipe, nous sommes soulagés, non seulement parce que nous avons remporté un événement emblématique, mais aussi parce qu'il s'agissait d'une démonstration remarquable et cohérente. Comme toujours, cette victoire est amplement méritée, mais quand elle arrive, c'est vraiment un sentiment extraordinaire".



Neuville est en tête du classement des pilotes après le début de la saison, mais Hyundai est à un point du champion du monde en titre, Toyota, après que Sébastien Ogier et Elfyn Evans ont rejoint le Belge Neuville sur le podium du Monte-Carlo en deuxième et troisième position.