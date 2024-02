Abiteboul/Hyundai: "Abbiamo dimostrato il nostro potenziale".

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Hyundai Il Team Principal e Presidente di Hyundai, Cyril Abiteboul, afferma che la vittoria al Rally di Monte-Carlo della scorsa settimana ha sbloccato il vero potenziale della i20 N Rally1 Hybrid, pesantemente rivista dal team. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

La vettura costruita ad Alzenau, nella Bassa Franconia (vicino ad Hanau), ha dominato l'apertura della stagione sulle Alpi francesi. Thierry Neuville ha portato a casa la sua auto con un punteggio perfetto di 30 punti dopo essere stato in testa al sabato e aver vinto tutte e tre le tappe della Super Sunday, assicurandosi i cinque punti bonus della Power Stage.



Ott Tänak, che è tornato alla Hyundai, ha assicurato che due vetture Hyundai finissero nei primi quattro posti e anche Andreas Mikkelsen ha ottenuto un buon risultato con il sesto posto alla sua prima uscita su una i20.



Abiteboul ha dichiarato: "Non ne abbiamo parlato molto, ma la vettura è cambiata molto rispetto all'anno scorso, perché abbiamo capito come metterla a punto e come sfruttarne appieno il potenziale nel corso di un weekend. Vincere a Monte-Carlo è nella lista dei desideri di tutti coloro che lavorano nel motorsport. Come squadra, siamo sollevati, non solo perché abbiamo vinto un evento iconico, ma anche perché è stata una dimostrazione notevole e coesa. Questa vittoria è, come sempre, altamente meritata, ma quando arriva in questo modo, è davvero una grande sensazione".



Neuville è in testa al campionato piloti dopo l'apertura della stagione, ma Hyundai è a un punto di distanza dai campioni del mondo in carica della Toyota dopo che Sébastien Ogier ed Elfyn Evans hanno raggiunto il belga Neuville sul podio di Monte Carlo in seconda e terza posizione.