Abiteboul/Hyundai: "Mostrámos o nosso potencial".

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Hyundai O Diretor de Equipa e Presidente da Hyundai, Cyril Abiteboul, afirma que a vitória no Rali de Monte-Carlo, na semana passada, revelou o verdadeiro potencial do i20 N Rally1 Hybrid da equipa, que foi alvo de uma revisão profunda. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

O carro construído em Alzenau, na Baixa Francónia (perto de Hanau), dominou a abertura da época nos Alpes franceses. Thierry Neuville trouxe o seu carro para casa com uma pontuação perfeita de 30 pontos, depois de liderar o pelotão no final de sábado e, em seguida, vencer as três etapas no Super Domingo e garantir os cinco pontos de bónus na Power Stage.



Ott Tänak, que regressou à Hyundai, assegurou que dois carros da Hyundai terminassem entre os quatro primeiros e Andreas Mikkelsen também conseguiu um bom resultado, com o sexto lugar na sua primeira participação num i20.



Abiteboul disse: "Não temos falado muito sobre isso, mas o carro mudou muito desde o ano passado, pois compreendemos como configurá-lo e como realizar todo o seu potencial durante um fim de semana. Ganhar em Monte-Carlo está na lista de desejos de todos os que trabalham no desporto automóvel. Como equipa, estamos aliviados - não só porque ganhámos uma prova emblemática, mas também porque esta foi uma demonstração notável e coesa. Esta vitória é, como sempre, altamente merecida, mas quando vem assim, é realmente uma grande sensação."



Neuville lidera o campeonato de pilotos após a abertura da temporada, mas a Hyundai está a um ponto da atual campeã mundial Toyota, depois de Sébastien Ogier e Elfyn Evans se terem juntado ao belga Neuville no pódio de Monte Carlo, em segundo e terceiro lugares.