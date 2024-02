Rallye arctique : Evans hérite de la victoire de Rovanperä

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Evans Elfyn Evans, qui se préparait avec son coéquipier de Toyota Kalle Rovanperä pour la deuxième manche du championnat du monde en Suède lors du Rallye arctique finlandais, a remporté le rallye du Cercle polaire. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Elfyn Evans, à 54,5 secondes de son coéquipier finlandais avant la dernière spéciale, a hérité de la victoire et s'est imposé après douze spéciales totalement enneigées (= 199,95 km), 5:02,3 minutes devant la Yaris Rally2 de Mikko Heikkilä, qui s'est imposé de 7,3 secondes dans un super duel contre Teemu Asunmaa (Škoda Fabia RS), le vainqueur de l'année dernière.



Kalle Rovanperä, leader incontestable avant la dernière épreuve spéciale de plus de trente kilomètres du Rallye arctique, a dû abandonner dans la dernière décision en raison de problèmes mécaniques sur la Toyota GR Yaris Rally1, laissant la victoire à Evans. Pour le double champion Rovanperä, la Suède marque le début de la saison dans le cadre du programme à temps partiel qu'il s'est choisi.



"Malheureusement, des difficultés techniques nous ont obligés à nous arrêter dans la dernière spéciale du Rallye arctique. C'est dommage que nous n'ayons pas pu terminer l'épreuve, mais nous avons parcouru de précieux kilomètres en préparation de la Suède, et c'est le plus important", résume Kalle Rovanperä à propos de la Laponie.



Le podium en Rally2 a été complété par Roope Korhonen au volant de la Toyota GR Yaris Rally2, qui sera engagée en WRC3 cette saison.



Le chef d'équipe Toyota Jari-Matti Latvala a écopé d'une pénalité de sept minutes pour avoir fait appel à une aide extérieure non autorisée pour sa Toyota Celica GT 4WD privée. Il a reculé de la dixième à la vingt-troisième place du classement général (+14:57,1).