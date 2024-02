Rally Artico: Evans eredita la vittoria di Rovanperä

Elfyn Evans, che si stava preparando per la seconda prova del campionato mondiale in Svezia, al Finnish Arctic Rally insieme al suo compagno di squadra Toyota Kalle Rovanperä, ha vinto il rally nel Circolo Polare Artico.

Elfyn Evans, con 54,5 secondi di ritardo dal compagno di squadra finlandese prima dell'ultima tappa, ha ereditato la vittoria e si è imposto dopo dodici tappe totalmente innevate (= 199,95 km) con 5:02,3 minuti di vantaggio sulla Yaris Rally2 di Mikko Heikkilä, che ha prevalso in un super duello contro Teemu Asunmaa (Škoda Fabia RS), vincitore dello scorso anno, per 7,3 secondi.



Kalle Rovanperä, il chiaro leader prima dell'ultima prova speciale di oltre trenta chilometri dell'Arctic Rally, si è dovuto ritirare nel finale a causa di problemi meccanici sulla Toyota GR Yaris Rally1 e ha ceduto la vittoria a Evans. Per il doppio campione Rovanperä, la Svezia è l'inizio della stagione nel suo programma part-time.



"Purtroppo abbiamo dovuto fermarci nell'ultima tappa dell'Arctic Rally a causa di problemi tecnici. È un peccato non aver potuto concludere l'evento, ma abbiamo percorso molti chilometri preziosi in preparazione della Svezia, e questa è la cosa più importante", è il riassunto lappone di Kalle Rovanperä.



Il podio del Rally2 è stato completato da Roope Korhonen con la Toyota GR Yaris Rally2, che in questa stagione parteciperà al WRC3.



Il team principal di Toyota Jari-Matti Latvala ha ricevuto una penalità di sette minuti per aver fatto uso non autorizzato di assistenza esterna per la sua Toyota Celica GT 4WD iscritta privatamente. Di conseguenza, è sceso dal decimo al 23° posto assoluto (+14:57.1).