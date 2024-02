Rali do Ártico: Evans herda a vitória em Rovanperä

Elfyn Evans, que se preparava para a segunda ronda do campeonato do mundo na Suécia, no Rali do Ártico da Finlândia, juntamente com o seu companheiro de equipa na Toyota, Kalle Rovanperä, venceu o rali no Círculo Polar Ártico.

Elfyn Evans, 54,5 segundos atrás do seu companheiro de equipa finlandês antes da última etapa, herdou a vitória e venceu após doze etapas totalmente cobertas de neve (= 199,95 km) com 5:02,3 minutos de vantagem sobre o Yaris Rally2 de Mikko Heikkilä, que prevaleceu num super duelo contra Teemu Asunmaa (Škoda Fabia RS), vencedor do ano passado, por 7,3 segundos.



Kalle Rovanperä, líder destacado antes da última especial de mais de trinta quilómetros do Rali do Ártico, teve de se retirar na decisão final devido a problemas mecânicos no Toyota GR Yaris Rally1 e cedeu a vitória a Evans. Para o duplo campeão Rovanperä, a Suécia é o início da época no seu programa de part-time.



"Infelizmente, tivemos de parar na última etapa do Rali do Ártico devido a dificuldades técnicas. É uma pena não podermos terminar o evento, mas percorremos muitos quilómetros valiosos na preparação para a Suécia, e isso é o mais importante", é o resumo de Kalle Rovanperä na Lapónia.



O pódio no Rally2 foi completado por Roope Korhonen no Toyota GR Yaris Rally2, que deverá competir no WRC3 esta época.



O chefe de equipa da Toyota, Jari-Matti Latvala, recebeu uma penalização de sete minutos por ter feito uso não autorizado de assistência externa para o seu Toyota Celica GT 4WD, inscrito a título privado. Como resultado, desceu de décimo para 23º da geral (+14:57.1).