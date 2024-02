Tänak : "Je dois utiliser tout mon potentiel".

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Hyundai Ott Tänak, de retour chez Hyundai, est optimiste quant aux atouts de la i20 N Rally1 de Hyundai, mais admet qu'il doit mieux comprendre la voiture pour en tirer le maximum de performances. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Tänak est de retour chez Hyundai Motorsport cette saison, après avoir roulé pour M-Sport Ford, basé au Royaume-Uni, l'an dernier. La i20 N Rally1 du constructeur coréen a subi une série d'améliorations techniques depuis que Tänak a rejoint l'équipe en 2022. Avec Martin Järveoja comme copilote, Tänak a terminé à une honorable quatrième place au classement général du Rallye Monte-Carlo, qui ouvre la saison. Malgré des défis tels qu'une glissade dans un fossé verglacé et un mystérieux problème de papillon des gaz, Tänak est convaincu de la compétitivité de la voiture.



"Je dirais que la voiture n'est définitivement pas mauvaise", a-t-il déclaré après le Rallye Monte-Carlo, remporté par son coéquipier Thierry Neuville. "De toute évidence, la voiture est très compétitive et possède des points très forts. Par exemple, je ne savais pas certaines choses avant Monte-Carlo et il y avait manifestement beaucoup plus d'asphalte ici que lors du test précédent. Sans l'expérience, il est très difficile de prendre les bonnes décisions, mais je dirais qu'au final, nous ne nous sommes pas trop trompés non plus. En fait, la voiture se comporte bien. Il faut juste que je la comprenne".



Tänak sera confronté à un autre défi la semaine prochaine (du 15 au 18 février) avec le Rallye de Suède, la deuxième manche du Championnat du monde des rallyes WRC), une épreuve qu'il a remportée l'an dernier.



L'Estonien de 36 ans avait effectué deux journées d'essais avant le rallye d'Umeå, le seul rallye purement hivernal du calendrier. "Nous verrons bien comment nous nous en sortirons", a-t-il médité. "Mais c'est vrai que lors de ces tests, on ne roule que sur une route de quatre kilomètres et c'est tout. Au rallye, tout commence à être différent".