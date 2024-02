Tänak: "Devo sfruttare tutto il mio potenziale".

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Hyundai Ott Tänak, rientrato alla Hyundai, è ottimista sui punti di forza della Hyundai i20 N Rally1, ma ammette di dover capire meglio la vettura per massimizzarne le prestazioni. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Tänak è tornato a collaborare con Hyundai Motorsport in questa stagione dopo aver guidato per la M-Sport Ford con sede nel Regno Unito lo scorso anno. La i20 N Rally1 del team del produttore coreano ha subito una serie di miglioramenti tecnici da quando Tänak ha guidato per la squadra nel 2022. Con Martin Järveoja come copilota, Tänak ha ottenuto un rispettabile quarto posto assoluto al Rally Monte-Carlo, che ha aperto la stagione. Nonostante le difficoltà, come la scivolata in un fosso ghiacciato e un misterioso problema alla valvola a farfalla, Tänak è convinto della competitività della vettura.



"Direi che la macchina non è affatto male", ha dichiarato dopo il Rally di Monte-Carlo, vinto dal compagno di squadra Thierry Neuville. "Ovviamente la vettura è molto competitiva e ha alcuni punti di forza. Alcune cose non le sapevo prima di Monte Carlo, per esempio, e ovviamente qui c'era molto più asfalto rispetto ai test precedenti. Senza l'esperienza è molto difficile prendere le decisioni giuste, ma direi che alla fine non ci siamo sbagliati. La macchina si comporta bene. Devo solo capirla".



Tänak dovrà affrontare un'altra sfida la prossima settimana (15-18 febbraio), in occasione del Rally di Svezia, seconda prova del Campionato del Mondo Rally (WRC), evento che ha vinto lo scorso anno.



Il 36enne estone ha completato due giorni di test prima del rally di Umeå, l'unico rally invernale puro del calendario. "Vedremo come andremo", ha detto. "Ma il fatto è che in questi test si guida solo su una strada di quattro chilometri e basta. Al rally tutto cambia".