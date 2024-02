Tänak: "Tenho de utilizar todo o meu potencial"

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Hyundai Ott Tänak, regressado à Hyundai, está otimista quanto aos pontos fortes do i20 N Rally1 da Hyundai, mas admite que precisa de compreender melhor o carro para maximizar o seu desempenho. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Tänak está de volta à Hyundai Motorsport nesta temporada, depois de pilotar para a M-Sport Ford, sediada no Reino Unido, no ano passado. O i20 N Rally1 da equipa do construtor coreano foi submetido a uma série de melhorias técnicas desde que Tänak pilotou para a equipa em 2022. Com Martin Järveoja como copiloto, Tänak terminou num respeitável quarto lugar da geral no Rally Monte-Carlo de abertura da temporada. Apesar de desafios como escorregar numa vala gelada e de um misterioso problema com a válvula do acelerador, Tänak está convencido da competitividade do carro.



"Diria que o carro não é mau de todo", afirmou após o Rali de Monte Carlo, que foi ganho pelo companheiro de equipa Thierry Neuville. "Obviamente, o carro é muito competitivo e tem alguns pontos muito fortes. Algumas coisas eu não sabia antes de Monte Carlo, por exemplo, e obviamente havia muito mais asfalto aqui do que no teste anterior. Sem experiência, é muito difícil tomar as decisões correctas, mas diria que no final também não nos enganámos muito. O carro está a comportar-se bem. Só preciso de o compreender".



Tänak enfrenta outro desafio na próxima semana (15 a 18 de fevereiro) no Rali da Suécia, a segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), uma prova que venceu no ano passado.



O estónio de 36 anos completou dois dias de testes antes do rali em Umeå, o único rali de inverno do calendário. "Veremos como nos vamos sair", disse. "Mas o que se passa é que, nestes testes, só se conduz numa estrada de quatro quilómetros e mais nada. Tudo começa a mudar no rali."