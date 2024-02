¿Campeonato del Mundo de Rallyes 2025 en nuevos países? De Toni Hoffmann Loeb Cada vez hay más países listos para su inclusión en el Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) en 2025. Varias pruebas están a punto de confirmarse. 2025 será testigo de una sacudida en el calendario del WRC. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Irlanda y Oriente Medio han recibido luz verde por parte del promotor del WRC para sus posibles rondas del WRC de 2025. Aunque el calendario del Campeonato del Mundo de Rallyes del próximo año aún está pendiente de confirmación por parte del Consejo Mundial de la FIA, Simon Larkin, director de eventos del promotor del WRC, ha declarado a DirtFish que confía en ambas nuevas pruebas.



Larkin, que viajará a Irlanda la próxima semana para reunirse con los responsables del evento, declaró: "Hemos estado trabajando mano a mano con Aiden Harper, Presidente de Motorsport Ireland, y su equipo. Estamos encantados con el entusiasmo y el trabajo que han dedicado y creemos que la labor que han realizado dará lugar a una respuesta favorable del Gobierno en términos de financiación. Tenemos mucha confianza en el año que tenemos por delante".



En enero, Motorsport Ireland tomó la decisión de utilizar un sistema de sede rotatoria para el regreso del WRC al país, que inicialmente tendrá un contrato de tres años, pero aún no ha podido elegir entre las sedes preseleccionadas de Waterford, Kerry y Limerick.



Larkin cree que la decisión permitirá a Irlanda añadir aún más carácter al WRC, explicando: "Creo que será una gran oportunidad para que tres regiones diferentes experimenten el rally y para que nosotros experimentemos tres condiciones de escenario muy diferentes a lo largo de los tres años de este evento".



La candidatura irlandesa, dotada con 15 millones de euros, aún está siendo estudiada por el Gobierno.



También se espera que en los próximos meses se pueda llegar a un acuerdo sobre el regreso del WRC a Oriente Medio. Si se confirma, el rally, que se celebrará en Arabia Saudí, volvería a una región que no ha estado en el calendario del WRC desde que Jordania lo abandonó en 2011. Larkin confía en que una ronda en Oriente Medio podría ser uno de los eventos más distintivos de la temporada.



Dijo: "Dondequiera que vayamos en Oriente Medio, habrá tres condiciones de carretera diferentes durante los tres días del rally. Las carreteras de montaña que he visto serán algunas de las carreteras de rally más pintorescas del mundo. Y luego podemos hacer un día en los volcanes a través de todas las rocas negras. Y habrá un día de desierto".



Además de Irlanda y Arabia Saudí, el WRC podría añadir aún más sabor sudamericano ya en 2025. La publicación paraguaya Última Hora informó la semana pasada de que el país está cerca de llegar a un acuerdo de tres años para acoger una prueba del WRC la próxima temporada. Un portavoz del WRC no confirmó las conversaciones con Paraguay, pero reiteró que el objetivo es organizar varias rondas sudamericanas en el futuro.



"El calendario del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA de 2025 y los calendarios posteriores a 2025 todavía están en progreso", dijo. "Se ha dicho en el pasado que dos rondas sudamericanas serían óptimas y estamos en conversaciones con varios países para lograr este objetivo".