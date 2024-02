Le Championnat du monde des rallyes 2025 dans de nouveaux pays ?

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Loeb Les pays prêts à accueillir le Championnat du monde des rallyes (WRC) en 2025 sont de plus en plus nombreux. Plusieurs événements sont sur le point d'être confirmés. En 2025, le calendrier du WRC connaîtra un bouleversement. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

L'Irlande et le Moyen-Orient ont reçu le feu vert du promoteur du WRC pour leurs potentielles épreuves WRC 2025. Alors que le calendrier du Championnat du monde des rallyes de l'année prochaine doit encore être confirmé par le Conseil mondial de la FIA, Simon Larkin, directeur des événements du promoteur du WRC, a déclaré à DirtFish qu'il était confiant pour les deux nouveaux événements.



Larkin, qui se rendra en Irlande la semaine prochaine pour rencontrer les responsables de l'événement, a déclaré : "Nous avons travaillé main dans la main avec Aiden Harper, le président de Motorsport Ireland, et son équipe. Nous sommes ravis de leur enthousiasme et de leur travail, et nous pensons que le travail qu'ils ont accompli entraînera une réaction positive du gouvernement en matière de financement. Nous sommes très confiants pour l'année prochaine".



En janvier, Motorsport Ireland a pris la décision d'utiliser un système d'organisation rotatif pour le retour du WRC dans le pays, qui aura initialement un contrat de trois ans, mais n'a pas encore été en mesure de choisir entre les sites présélectionnés de Waterford, Kerry et Limerick.



Larkin pense que cette décision permettra à l'Irlande de donner encore plus de caractère au WRC et explique : "Je pense que ce sera une excellente opportunité pour trois régions différentes de vivre le rallye et pour nous de vivre trois conditions d'accueil très différentes au cours des trois années de cette manifestation".



L'offre de 15 millions d'euros de l'Irlande est toujours en cours d'examen par le gouvernement.



On espère également qu'un accord sur le retour du WRC au Moyen-Orient sera trouvé dans les mois à venir. En cas de confirmation, le rallye, qui se déroulera en Arabie Saoudite, reviendrait dans une région qui n'a plus été inscrite au calendrier du WRC depuis que la Jordanie a quitté le championnat en 2011. Larkin est persuadé qu'une manche au Moyen-Orient pourrait être l'un des événements les plus marquants de la saison .



Il a déclaré : "Où que nous allions au Moyen-Orient, il y aura trois types de routes différentes sur les trois jours du rallye. Les routes de montagne que j'ai vues seront parmi les plus pittoresques du rallye. Et puis nous pourrons faire une journée dans les volcans à travers toutes ces roches noires. Et il y aura une journée de désert".



En plus de l'Irlande et de l'Arabie saoudite, le WRC pourrait avoir une saveur encore plus sud-américaine dès 2025. La publication paraguayenne Última Hora a rapporté la semaine dernière que le pays était sur le point de signer un contrat de trois ans pour accueillir une manche du WRC la saison prochaine. Un porte-parole du WRC n'a pas confirmé les discussions avec le Paraguay, mais a réaffirmé que l'objectif était d'organiser plusieurs manches sud-américaines à l'avenir.



"Le calendrier 2025 du Championnat du monde des rallyes de la FIA et les calendriers post-2025 sont toujours en cours d'élaboration", indique-t-on, "dans le passé, il a été dit que deux manches sud-américaines seraient optimales et nous sommes en discussion avec un certain nombre de pays pour atteindre cet objectif".