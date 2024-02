Campionato del Mondo Rally 2025 in nuovi paesi?

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Loeb Sempre più Paesi sono pronti a partecipare al Campionato del Mondo Rally (WRC) nel 2025. Diversi eventi stanno per essere confermati. Il 2025 vedrà uno scossone nel calendario del WRC.

L'Irlanda e il Medio Oriente hanno ricevuto il via libera dal promotore del WRC per le loro potenziali tappe del 2025. Mentre il calendario del Campionato del Mondo Rally del prossimo anno è ancora in attesa di conferma da parte del Consiglio Mondiale della FIA, Simon Larkin, direttore degli eventi del promotore del WRC, ha dichiarato a DirtFish di essere fiducioso per entrambi i nuovi eventi.



Larkin, che si recherà in Irlanda la prossima settimana per incontrare i responsabili dell'evento, ha dichiarato: "Abbiamo lavorato fianco a fianco con Aiden Harper, presidente di Motorsport Ireland, e il suo team. Siamo entusiasti dell'entusiasmo e del lavoro che hanno svolto e crediamo che il lavoro svolto porterà a una risposta favorevole da parte del Governo in termini di finanziamenti. Siamo molto fiduciosi per l'anno che ci aspetta".



A gennaio, Motorsport Ireland ha deciso di utilizzare un sistema di ospitalità a rotazione per il ritorno del WRC nel Paese, che inizialmente avrà un contratto di tre anni, ma non ha ancora potuto scegliere tra le sedi selezionate di Waterford, Kerry e Limerick.



Larkin ritiene che la decisione consentirà all'Irlanda di aggiungere ancora più carattere al WRC, spiegando: "Penso che sarà una grande opportunità per tre regioni diverse di vivere il rally e per noi di sperimentare tre condizioni di allestimento molto diverse nel corso dei tre anni di questo evento".



L'offerta irlandese di 15 milioni di euro è ancora al vaglio del governo.



Si spera inoltre che nei prossimi mesi si possa raggiungere un accordo sul ritorno del WRC in Medio Oriente. Se confermato, il rally, che si terrà in Arabia Saudita, tornerebbe in una regione che non fa parte del calendario del WRC da quando la Giordania l'ha abbandonata nel 2011. Larkin è convinto che una tappa in Medio Oriente potrebbe essere uno degli eventi più caratteristici della stagione.



Ha detto: "Ovunque andremo in Medio Oriente, ci saranno tre diverse condizioni stradali nei tre giorni del rally. Le strade di montagna che ho visto saranno tra le più pittoresche del mondo dei rally. E poi potremo fare una giornata sui vulcani, tra le rocce nere. E ci sarà una giornata nel deserto".



Oltre all'Irlanda e all'Arabia Saudita, il WRC potrebbe aggiungere un sapore ancora più sudamericano già nel 2025. La pubblicazione paraguaiana Última Hora ha riportato la scorsa settimana che il Paese è vicino a un accordo triennale per ospitare un round del WRC nella prossima stagione. Un portavoce del WRC non ha confermato i colloqui con il Paraguay, ma ha ribadito che l'obiettivo è quello di organizzare diversi appuntamenti sudamericani in futuro.



"Il calendario del Campionato del Mondo Rally FIA del 2025 e i calendari successivi al 2025 sono ancora in corso", ha dichiarato il portavoce, "in passato è stato detto che due round sudamericani sarebbero ottimali e stiamo discutendo con diversi Paesi per raggiungere questo obiettivo".