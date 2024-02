Campeonato do Mundo de Ralis 2025 em novos países?

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Loeb Cada vez mais países estão prontos para participar no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) em 2025. Vários eventos estão prestes a ser confirmados. Em 2025, o calendário do WRC vai sofrer uma reviravolta.

A Irlanda e o Médio Oriente receberam luz verde do promotor do WRC para as suas potenciais rondas do WRC em 2025. Embora o calendário para o Campeonato do Mundo de Ralis do próximo ano ainda esteja a aguardar a confirmação do Conselho Mundial da FIA, Simon Larkin, diretor de eventos do promotor do WRC, disse ao DirtFish que está confiante em relação a ambos os novos eventos.



Larkin, que viaja para a Irlanda na próxima semana para se encontrar com os responsáveis do evento, disse: "Temos trabalhado lado a lado com Aiden Harper, Presidente da Motorsport Ireland, e a sua equipa. Estamos muito satisfeitos com o entusiasmo e o trabalho que desenvolveram e acreditamos que o trabalho que fizeram resultará numa resposta favorável do Governo em termos de financiamento. Estamos muito confiantes quanto ao ano que se avizinha".



Em janeiro, a Motorsport Ireland tomou a decisão de utilizar um sistema de anfitrião rotativo para o regresso do WRC ao país, que terá inicialmente um contrato de três anos, mas ainda não foi possível escolher entre os locais pré-seleccionados de Waterford, Kerry e Limerick.



Larkin acredita que a decisão permitirá à Irlanda dar ainda mais carácter ao WRC, explicando: "Penso que será uma grande oportunidade para três regiões diferentes viverem o rali e para nós experimentarmos três condições de prova muito diferentes ao longo dos três anos deste evento."



A proposta de 15 milhões de euros da Irlanda ainda está a ser analisada pelo governo.



Espera-se também que seja possível chegar a acordo sobre o regresso do WRC ao Médio Oriente nos próximos meses. A confirmar-se, o rali, que terá lugar na Arábia Saudita, regressará a uma região que não faz parte do calendário do WRC desde que a Jordânia abandonou a prova em 2011. Larkin está confiante de que uma ronda no Médio Oriente poderá ser um dos eventos mais marcantes da temporada.



Ele disse: "Onde quer que vamos no Médio Oriente, haverá três condições de estrada diferentes durante os três dias do rali. As estradas de montanha que já vi serão algumas das estradas de rali mais pitorescas de todo o mundo. E depois podemos fazer um dia nos vulcões, através de todas as rochas negras. E haverá um dia de deserto".



Para além da Irlanda e da Arábia Saudita, o WRC poderá acrescentar ainda mais sabor à América do Sul já em 2025. A publicação paraguaia Última Hora noticiou na semana passada que o país está perto de um acordo de três anos para acolher uma ronda do WRC na próxima época. Um porta-voz do WRC não confirmou as conversações com o Paraguai, mas reiterou que o objetivo é organizar várias rondas sul-americanas no futuro.



"O calendário do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA de 2025 e os calendários pós-2025 ainda estão em curso," disse. "No passado, foi dito que duas rondas sul-americanas seriam óptimas e estamos em discussões com vários países para atingir este objetivo."