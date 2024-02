Toyota prévoit des mises à jour du châssis

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Toyota Toyota travaille sur une nouvelle homologation de châssis qui devrait être opérationnelle sur la GR Yaris Rally1 dès le Safari Rallye du Kenya le mois prochain (28-31 mars 2024). SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Le directeur technique de l'équipe, Tom Fowler, a confirmé dans les médias que les modifications apportées à la voiture constituaient une mise à jour importante des spécifications actuelles de la voiture. Fowler a déclaré que l'équipe avait travaillé sur ces révisions l'année dernière. Les équipes introduisent souvent de nouvelles pièces de spécification en mars ou avril, une fois que des événements spécifiques comme le Monte-Carlo et la Suède sont passés. Au début de cette saison, la seule véritable modification apportée à la Yaris était une mise à niveau du moteur, qui offrait plus de couple au groupe de 1600 cm³.



Fowler a déclaré : "C'était l'objectif de notre développement pour la saison 2023 et jusqu'en 2024. Il s'agira d'une révision assez importante du système de suspension, qui comprendra, je dirais, au moins dix composants, c'est donc une mise à jour assez importante. Il ne s'agit pas seulement de performances pures, mais aussi de fiabilité. Ces dernières années, nous avons parfois eu des problèmes techniques avec la suspension".



Fowler a ajouté : "Actuellement, il est en attente de la FIA pour le prochain cycle d'homologation qui devrait être publié le 1er mars. En tant qu'équipe, nous n'avons pas encore décidé si nous l'intégrerons au prochain rallye après le 1er mars ou au rallye suivant. C'est plus une question de logistique qu'autre chose. Nous savons qu'il y a des choses qui peuvent mal tourner au Kenya, comme nous l'avons vu lors des deux derniers rallyes safari, et il se peut que nous décidions de l'utiliser de manière permanente avant le Kenya".