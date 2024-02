Toyota progetta aggiornamenti del telaio

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Toyota Toyota sta lavorando a una nuova omologazione del telaio, che dovrebbe entrare in vigore già sulla GR Yaris Rally1 al Safari Rally Kenya del mese prossimo (28-31 marzo 2024).

Il direttore tecnico del team, Tom Fowler, ha confermato ai media che le modifiche apportate alla vettura rappresentano un aggiornamento significativo delle specifiche attuali della vettura. Fowler ha dichiarato che il team ha lavorato alle revisioni lo scorso anno. Spesso le squadre introducono nuove specifiche a marzo o aprile, una volta terminati eventi specifici come Monte Carlo e la Svezia. All'inizio di questa stagione, l'unica vera modifica apportata alla Yaris è stato un aggiornamento del motore che ha dato all'unità da 1600 cc una maggiore coppia.



Fowler ha dichiarato: "Questo è stato l'obiettivo del nostro sviluppo nella stagione 2023 e nel 2024, e sarà una revisione piuttosto importante del sistema di sospensioni, che direi coinvolge almeno dieci componenti, quindi si tratta di un aggiornamento piuttosto importante. Non si tratta solo di prestazioni pure, ma anche di affidabilità. Negli ultimi anni abbiamo avuto problemi tecnici con le sospensioni".



Fowler ha aggiunto: "Attualmente è in fase di elaborazione da parte della FIA per il prossimo ciclo di omologazione, che verrà rilasciato il 1° marzo. Come squadra non abbiamo ancora deciso se portarla al prossimo rally dopo il 1° marzo o a quello successivo. È più una questione logistica che altro. Sappiamo che ci sono cose che possono andare storte in Kenya, come abbiamo visto durante gli ultimi due Safari, e potremmo decidere di utilizzarlo definitivamente prima del Kenya".