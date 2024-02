Toyota planeia actualizações do chassis

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Toyota A Toyota está a trabalhar numa nova homologação de chassis, que já deverá entrar em vigor no GR Yaris Rally1 no Safari Rally do Quénia, no próximo mês (28 a 31 de março de 2024).

O diretor técnico da equipa, Tom Fowler, confirmou aos meios de comunicação social que as alterações ao carro representam uma atualização significativa das especificações actuais do carro. Fowler disse que a equipa trabalhou nas revisões no ano passado. As equipas introduzem frequentemente novas especificações em março ou abril, após a conclusão de eventos específicos como Monte Carlo e Suécia. No início desta época, a única mudança real no Yaris foi uma atualização do motor que deu mais binário à unidade de 1600cc.



Fowler disse: "Este era o objetivo do nosso desenvolvimento na época de 2023 e em 2024, vai ser uma grande revisão do sistema de suspensão, que eu diria envolver pelo menos dez componentes, por isso é uma grande atualização. Não se trata apenas de desempenho puro, mas também de fiabilidade. Tivemos problemas técnicos com a suspensão em alguns momentos nos últimos anos."



Fowler acrescentou: "Está atualmente nas mãos da FIA para o próximo ciclo de homologação, que deverá ser lançado a 1 de março. Ainda não decidimos, enquanto equipa, se vamos levá-lo para o próximo rali depois de 1 de março ou para o rali a seguir a esse. É mais uma questão de logística do que qualquer outra coisa. Sabemos que há coisas que podem correr mal no Quénia, como vimos nos dois últimos ralis Safari, e podemos decidir utilizá-lo permanentemente antes do Quénia."