Neuville doit être le premier dans la neige

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand youtube Après sa victoire initiale, Thierry Neuville sera le premier véhicule à fouler les pistes enneigées de Suède lors de la deuxième manche du Championnat du monde des rallyes (WRC) au volant de sa Hyundai. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Le leader du championnat, Neuville, suivra donc actuellement de plus près que la plupart des autres les prévisions météo pour le nord de la Suède. Grâce à sa deuxième victoire au Rallye Monte-Carlo le mois dernier, le Belge sera en tête du peloton la semaine prochaine au Rallye de Suède sur les routes enneigées autour d'Umeå.



Neuville espère que ces routes ne seront pas trop enneigées. De fortes chutes de neige la semaine prochaine ou entre les reconnaissances et le rallye lui-même mettraient en péril sa position de premier sur la route - et l'obligeraient à servir de chasse-neige, à dégager les pistes et à améliorer l'adhérence pour les pilotes qui suivent.



"Nous devons voir quelles seront les conditions lorsque nous arriverons là-bas", a-t-il déclaré. "Si la surface est vraiment très gelée, la route peut nous convenir - mais s'il y a beaucoup de neige sur la route et que les conditions sont difficiles, nous pouvons nous battre pour les places plus bas, peut-être pour la cinquième ou la sixième place. Nous ne pouvons qu'espérer que l'adhérence soit bonne. Si c'est le cas, je pense que nous pourrons nous battre pour la victoire".



Le Rallye de Suède sera la première apparition en WRC du double champion du monde Kalle Rovanperä cette saison, le pilote de la Toyota GR Yaris Rally1 ayant fait l'impasse sur le début de saison dans les Alpes françaises dans le cadre de son programme à temps partiel.