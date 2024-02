Neuville deve essere il primo a colpire la neve

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco youtube Thierry Neuville è il primo ad affrontare le strade svedesi innevate con la sua Hyundai nel secondo round del Campionato del Mondo Rally (WRC) dopo la vittoria iniziale. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Il leader del campionato Neuville terrà quindi d'occhio le previsioni del tempo per la Svezia settentrionale più di chiunque altro. Grazie alla sua seconda vittoria al Rally di Monte-Carlo il mese scorso, il belga sarà in testa al Rally di Svezia della prossima settimana sulle strade innevate intorno a Umeå.



Neuville spera che queste strade non siano troppo innevate. Una forte nevicata la prossima settimana o tra l'ispezione e il rally stesso metterebbe a repentaglio la sua posizione di primo classificato, costringendolo a fungere da spazzaneve, liberando le corsie e migliorando l'aderenza per i piloti dietro.



"Dovremo vedere come saranno le condizioni quando arriveremo", ha detto. "Se la superficie è molto ghiacciata, la strada potrebbe andare bene per noi, ma se c'è molta neve sulla strada e le condizioni sono difficili, potremmo lottare per le posizioni più basse, forse la quinta o la sesta. Possiamo solo sperare che l'aderenza sia buona. Se così fosse, credo che potremmo lottare per la vittoria".



Il Rally di Svezia sarà la prima apparizione stagionale nel WRC del doppio campione del mondo Kalle Rovanperä, dopo che il pilota della Toyota GR Yaris Rally1 ha rinunciato all'apertura della stagione nelle Alpi francesi come parte del suo programma part-time.