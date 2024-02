Neuville deve ser o primeiro a ir para a neve

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German youtube Thierry Neuville é o primeiro carro a entrar nas estradas suecas cobertas de neve com o seu Hyundai na segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), depois da sua vitória na estreia. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

O líder do campeonato, Neuville, estará, por isso, mais atento às previsões meteorológicas para o norte da Suécia do que a maioria das pessoas neste momento. Graças à sua segunda vitória no Rali de Monte-Carlo no mês passado, o belga vai liderar o pelotão no Rali da Suécia da próxima semana nas estradas cobertas de neve à volta de Umeå.



Neuville espera que estas estradas não estejam demasiado nevadas. Uma forte queda de neve na próxima semana ou entre a inspeção e o rali em si colocaria em risco a sua posição de primeiro na estrada - obrigando-o a atuar como limpa-neves, limpando as pistas e melhorando a aderência para os pilotos atrás.



"Teremos de ver como estarão as condições quando lá chegarmos", disse ele. "Se a superfície estiver mesmo muito congelada, a estrada pode ser boa para nós - mas se houver muita neve na estrada e as condições forem difíceis, podemos estar a lutar por lugares mais abaixo, talvez em quinto ou sexto. Só podemos esperar que a aderência seja boa. Se assim for, penso que podemos lutar pela vitória".



O Rali da Suécia será a primeira participação de Kalle Rovanperä no WRC da época, depois de o piloto do Toyota GR Yaris Rally1 ter optado por não participar na abertura da temporada nos Alpes franceses, como parte do seu programa de tempo parcial.